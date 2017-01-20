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В австралийском городе Мельбурн автомобиль въехал в толпу людей, на данный момент известно о трех погибших, сообщает Agence France-Presse.

Помимо жертв сообщается примерно о 20 пострадавших. Среди пострадавших — грудной ребенок.

Полицейские заявили, что водитель направил автомобиль в толпу специально, однако пока рано говорить о том, является ли случившееся терактом.

Напомним, 19 декабря 2016 года в Берлине грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке, в результате погибли 12 человек, около 50 пострадали. В Ницце 14 июля 2016 года грузовик врезался в людей, наблюдавших за праздничным салютом – погибли 86 человек, более 300 получили ранения. В обоих случаях ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».