В Мельбурне машина въехала в толпу: есть жертвы, десятки пострадавших
В австралийском городе Мельбурн автомобиль въехал в толпу людей, на данный момент известно о трех погибших, сообщает Agence France-Presse.
Помимо жертв сообщается примерно о 20 пострадавших. Среди пострадавших — грудной ребенок.
Полицейские заявили, что водитель направил автомобиль в толпу специально, однако пока рано говорить о том, является ли случившееся терактом.
Car rams into pedestrians in #Melbourne #cbd pic.twitter.com/wc5Q1lT1NK— Solf (@sunprawn) January 20, 2017
Напомним, 19 декабря 2016 года в Берлине грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке, в результате погибли 12 человек, около 50 пострадали. В Ницце 14 июля 2016 года грузовик врезался в людей, наблюдавших за праздничным салютом – погибли 86 человек, более 300 получили ранения. В обоих случаях ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».