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В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, передает The Hollywood Reporter.

Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Трамп-Тауэр.

По его словам, в США наступает очень опасное время.

«Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить», — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.

Ранее телеканал CNN смоделировал репортаж о последствиях убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января.