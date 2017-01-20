Последние часы до инаугурации: звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа (5)
В мире | 20 января 2017 года, 08:14
В Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур, передает The Hollywood Reporter.
Кинорежиссер Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста вблизи «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке — небоскреба Трамп-Тауэр.
По его словам, в США наступает очень опасное время.
«Это будет хуже, чем вы можете себе помыслить», — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.
Ранее телеканал CNN смоделировал репортаж о последствиях убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации 20 января.
Источник: Lenta.ru
Толпы больных!
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Так вот откуда майданутые и скакуны пришли к бедным украм с печеньками,ну ну,в своей хате нарвались на ТРАМПА,этот не по зубам янки,даже евреи за его.
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Хорошая панихида по Клинтон ...
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