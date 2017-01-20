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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп готовится вступить в должность. Это состоится через несколько часов, когда начнется инаугурация, к которой приковано повышенное внимание не только американцев, но и всего мира.

Латвия в этом плане не является исключением. Совсем скоро Трамп станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Инаугурация Дональда Трампа: когда и во сколько

По сложившейся за много веков традиции, а именно до 1933 года, инаугурация американских президентов проходила 4 марта, но затем были внесены поправки в Конституцию США, после чего это мероприятие было перенесено на 20 января, а именно на 12 часов дня по восточному североамериканскому времени.

Таким образом, можно констатировать, что инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года в тот момент, когда в Риге будет 19:00.

Где пройдет инаугурация президента США Дональда Трампа

Ранее стало известно, что церемония инаугурации Дональда Трампа состоится в столице Америки Вашингтоне. Сначала он и новый вице-президент Майк Пенси с супругами встретятся с Бараком Обамой и его вице-президентом Джо Байденом и их супругами, дабы неформально попить чай.

После этого все вместе направятся в Капитолий (здание Конгресса США), где пройдет инаугурация Дональда Трампа, после которой все отправятся в Белый дом (президентскую резиденцию).

Затем 44-й президент США Барак Обама (к американским президентам не применяется приставка "бывший" или "экс") на вертолете отправится на военную базу, а новый президент Дональд Трамп примет торжественный военный парад возле Белого дома. Позже в Вашингтоне пройдет бал и торжественный прием. Трамп ранее обещал шикарное мероприятие по своему размаху.

Текст присяги Трампа

Во время присяги 45-й президент США произнесет следующие слова:

"Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и отдам все силы, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон после произнесения присяги положил руку на Библию и сказал: "Да поможет мне бог!" С тех пор так поступают все американские президенты.

Во время принятия присяги гимн США исполнит 16-летняя Джеки Иванко, имеющая украинские корни.

Кто будет приставлять Латвию на инаугурации Дональда Трампа

Церемонию инаугурации нового президента США Дональда Трампа посетит посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Кого пригласили на инаугурацию Дональда Трампа

Точный список приглашенных на инаугурацию Дональда Трампа пока неизвестен, избранный президент США заявил, что хотел бы видеть на торжествах только тех, кто поддерживал его во время предвыборной кампании. Также Трамп заявил, что не горит желанием видеть на своей инаугурации знаменитостей, которые в основном поддержали его соперницу Хиллари Клинтон.

Известно, что на церемонии будут присутствовать Хиллари Клинтон и ее супруг Билл Клинтон — 42-й президент США. Также инаугурацию посетят бывшие президенты Джимми Картер и Джордж Буш-младший. 92-летний Джордж Буш-старший пропустит церемонию по состоянию здоровья.

Билеты на инаугурацию Дональда Трампа можно свободно купить через Интернет. Ожидается, что на церемонии будут сотни тысяч человек.

Меню инаугурационного обеда 45-го президента

Первое — североатлантические омары и креветки с шафрановым соусом и арахисовой крошкой. К ним предложат Chardonnay 2013 года.

Затем Трампа и его вице-президента Майка Пенса угостят говядиной на гриле в темном шоколаде, с можжевеловой подливкой и картофельным гратеном. С мясом пойдет калифорнийское красное Cabernet Sauvignon 2012 года. На десерт они полакомятся шоколадным суфле и ванильным мороженым с вишней.

Где можно найти прямую трансляцию инаугурации Дональда Трампа

Прямая трансляция церемонии инаугурации Дональда Трампа будет происходить на следующих телеканалах: CBS, NBC, C-SPAN и Sky News.

В свою очередь на своем YouTube-канале телеканал USA Today покажет 3D-видео с инаугурации.

Прямая трансляция инаугурации

CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации

В случае нападения на Трампа 20 января ситуация будет более сложной. Репортер телеканала CNN Брайан Тодд рассмотрел сценарий покушения на избранного президента США Дональда Трампа и на высших лиц конгресса. Об этом сообщают РИА Новости.

В сюжете напоминает, что по правилам конституции штатов, в случае убийства президента, его заменяет спикер палаты представителей, за ним же следует председатель сената. Если и с ним что-то случится, обязанности главы государства исполнят министры.

Однако в случае нападения на Трампа 20 января ситуация будет более сложной. Ведь к полудню, министры Обамы, в том числе госсекретарь Джон Керри, сложат свои полномочия, в то время как выдвинутый Трампом кандидат на пост госсекретаря — Рекс Тиллерсон — еще не утвержден в должности сенатом.

Таким образом, в случае непредвиденных ситуаций, обязанности главы госдепа начнёт временно исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон. Этот преемник тоже будет не из команды Трампа, ведь сенат ещё никого не утвердил.

Политолог Джон Фортье заявил в интервью телеканалу, что на инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введён в должность, а сенат не утвердит его назначения.

Стоит отметить, что данный репортаж вызвал в соцсетях большой резонанс. Многие раскритиковали журналиста, заявив, что придумывать сценарий покушения на избранного президента — ненормально.

В крайнем же случае (убийство всех возможных приемников власти) США выбирается так называемый дежурный преемник – как правило, это один из министров. Он не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдаленном месте, его имя не разглашается.

Тем временем пользователи Сети оставляют гневные комментарии к видеозаписи на YouTube и критикуют телеканал в Facebook и Twitter.

"По-видимому, CNN считает, что это нормально – в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы; CNN призывает к покушению на президента Трампа? Почему я не удивлена", — написал один из пользователей.

Как сообщается, в Нью-Йорке на митинг против избранного президента США Дональда Трампа вышли мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур.

Спецвыпуск Baltkom-online: Прощай, Обама! Здравствуй, Трамп!

В пятницу, 20 января, с 19 до 21 часа на радио Baltkom пройдет специальный выпуск программы "Baltkom-online", посвященный инаугурации 45 президента США Дональда Трампа.

Мы подведем итоги восьмилетнего президентства Барака Обамы и порассуждаем о политическом будущем Дональда Трампа.

Источник: riafan.ru; wordyou.ru