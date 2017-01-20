В Бразилии задержан подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada
В мире | 20 января 2017 года, 09:50
Подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada Лоалвы Браз задержан бразильской полицией, передает Globo.
Мужчина заявил, что участвовал в убийстве певицы вместе с двумя сообщниками. Мотивом преступления стала месть.
Отмечается, что подозреваемый работал в гостинице, где проживала певица, однако был уволен.
Ранее сообщалось, что в Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada.
Источник: Газета.ru