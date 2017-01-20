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Подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada Лоалвы Браз задержан бразильской полицией, передает Globo.

Мужчина заявил, что участвовал в убийстве певицы вместе с двумя сообщниками. Мотивом преступления стала месть.

Отмечается, что подозреваемый работал в гостинице, где проживала певица, однако был уволен.

Ранее сообщалось, что в Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada.