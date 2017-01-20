СМИ: число бойкотирующих инаугурацию Трампа конгрессменов растет (3)

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В мире | 20 января 2017 года, 11:09

Число представителей Демократической партии США, которые приняли решение бойкотировать церемонию инаугурации Дональда Трампа, продолжает увеличиваться, пишет Politico.

Отмечается, что волна недовольства началась после того, как избранный президент раскритиковал видного защитника гражданских прав, конгрессмена Джона Льюиса.

Издание пишет, что всего за сутки до церемонии 62 демократа отказались присутствовать в Вашингтоне в день инаугурации. Среди них сенаторы штатов Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин.

Ранее сообщалось, что число бойкотирующих инаугурацию Трампа превышает 40 человек.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Аго-аго-аго-агония!1 час назад
Натуральный майдан. Половина населения, проголосовавших за Трампа, тупо игнорируется. Точно, как на Украине в 2004, еогда вместо Януковича протолкнули Ющенко.
Похоже, сегодня все только начинается.
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Alex1 час назад
62 ?из 345 ?И чё ?Было бы удивительней обратное ."прозвёзднутую" богему США мы видели,никто не уехал,как обещал ,ну пусть помастурбируют ,зато мир увидел новую сторону америкосовской дерьмократии.Мы правы ,а не большая половина населения США.Не согласны ?Да флаг в руки !ПРОЕХАЛИ ,выборы состоялись,пора с онанизмом и самопиаром заканчивать.Это как у алкоголика в запое - выпил-унитаз-выпил-унитаз...
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Билет на церемонию инаугурации ....40 минут назад
....сегодня стоит под 15 000 $. Приглашённые враги, похоже, ещё и наварятся.
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