Ученики эстонских гимназий с русским языком обучения получили на уроке «Гособорона» анкету, в которой им предлагалось высказать свои взгляды на ряд внутренних и внешних политических и социальных процессов, сообщает Postimees.

Необходимо было, например, выбрать из предложенного списка «три прилагательных, которые, на твой взгляд, лучше всего описывают эти организации»: Союз обороны, военные добровольцы, народное ополчение и Кайтселийт. На самом деле речь идет об одной и той же организации, а список прилагательных был предложен такой: надежный, враждебный, мирный, бессмысленный, патриотичный, националистический, безразличный, настораживающий и объединяющий.

Еще подросткам предлагалось ответить на вопросы: «Как ты в целом оцениваешь членство Эстонии в Европейском союзе?», «Считаешь ли ты, что Россия может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии?», «Как ты считаешь, для чего военные союзники находятся на территории Эстонии?» и т. п.

Еще один блок: «Как ты считаешь, кто несет больше всего ответственности за конфликт на Украине», «Что должен сделать Евросоюз с санкциями против России» и т. д.

Некоторые из родителей возмутились, заявив, что таким образом подростков проверяют на лояльность. В свою очередь директор Таллинской гуманитарной гимназии Лууле Кеслер отметила, что не видит ничего крамольного ни в вопросах, ни в анкетах. «Подобные исследования проводятся повсеместно и постоянно. Они добровольные и анонимные, поэтому — что в этом такого? Все люди честные и умные, каждый может ответить так, как считает нужным», — отметила педагог.

На вопрос, читали ли в администрации гимназии этот опросник и не кажется ли руководству школы, что некоторые вопросы и ответы к ним не совсем корректны, директор сказала, что не читала, поскольку не было времени, но вопросы поступили из официального источника, а поэтому в них не может быть ничего некорректного.

По словам одного из составителей анкет, члена правления Международного центра обороны и исследований Дмитрия Теперика, анкетирование не было обязательным. Предложение принять участие в исследовании было разослано во все русскоязычные школы страны, при этом «кто-то согласился, а кто-то просто его проигнорировал».