Домогательства в Кельне: немцы изготовили трусы с кодовым замком и сиреной (3)

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В мире | 20 января 2017 года, 12:11

В Германии наладили производство нижнего белья с кодовым замком и сигнализацией. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Необычное белье изготовлено из прочного материала, который не рвется и не может быть легко разрезан. Чтобы его снять, необходимо ввести код. Если встроенные датчики зафиксируют попытку несанкционированного доступа, включится сирена громкостью 130 децибел.

Производитель полагает, что такое белье поможет женщинам защититься от сексуального насилия. Компания ссылается на события новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.

Сайт 20min.ch отмечает, что глава фирмы Tecos Сандра Зайц (Sandra Seilz) начала разработку защищенных леггинсов после неприятного инцидента, произошедшего, когда она готовилась к марафону. Позднее компания расширила ассортимент трусами, устроенными по тому же принципу.

В интернет-магазине Safe Shorts трусы с сигнализацией можно купить за 99,99 евро, а леггинсы — за 149,94 евро.

В 2016 году сообщалось, что итальянские пожарные освободили женщину, застрявшую в поясе верности. Ей не удалось найти ключ от него, и она решила обратиться за помощью к профессионалам.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Alex27 минут назад
Амерам повезло ,старуху Клинтон прокатили.Немцам не повезло,пустила в страну немерянно голодных до секса арабов.Решили трусами проблему решить ?А может всё проще,немцам нужно своего трампа на пост канцлера поставить ?А старух на пенсию ,в шкаф,в утиль .А технологические глупости это капитулирен полный !
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....16 минут назад
И не скрыть от людей тот факт, что обделался - включится сирена мощностью до 130 ДБ! Полиция набежит, журналисты ...!
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А если в спешке при сильном поносе забудешь код?18 минут назад
И обделаешься у всех на глазах? И не снять трусы! К тому же на всех трусах коды разные! Пока вспомнишь! Ой, немцы, немцы....попали вы из огня да в полымя.
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