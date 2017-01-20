Спасатели обнаружили выживших в заваленном снегом отеле в Италии (1)
В мире | 20 января 2017 года, 13:48
В Италии в заваленном снежной лавиной отеле Rigopiano спасатели обнаружили шестерых выживших. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя бригады спасателей Луку Кари.
По его словам, в настоящий момент спасатели пытаются эвакуировать выживших.
«Они живы и мы сейчас пытаемся их спасти», — сказал Кари.
Ранее сообщалось, что число погибших в заваленном лавиной отеле в Италии возросло до четырех.
В результате схода лавины на здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо в центральной области Абруццо под завалами снега оказались до 30-ти человек.
Источник: Газета.ru
Молодцы спасатели. Повезло выжившим.
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