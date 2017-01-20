Пластический хирург изуродовал американку инъекцией ботокса

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В мире | 20 января 2017 года, 15:07

Жительница США Кэрол Брайан пострадала от одной из самых популярных в Америке косметологических процедур – инъекции ботокса. Вместо желаемого омоложения женщина получила страшные последствия, пишет Independent.

В результате процедуры в организме женщины произошли необратимые процессы, которые привели к слепоте и последующей деформации тканей.

47-летняя американка обратилась к косметологу в 2009 году. Ей посоветовали сделать филлеры, то есть закачать заполняющий морщину препарат в лоб и скулы. После процедуры ее лицо опухло, появились кровоподтеки. Косметолог прокомментировал это как побочный эффект.

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Позже женщине предстояла вторая процедура, и она на нее пошла. Лицо опухло еще больше. Выяснилось, что специалист смешал в шприце два несовместимых препарата.

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«Я чувствовала, что у меня будто чужая голова. Мой лоб был настолько тяжелым, что он словно упал мне на глаза, я ничего не видела», — вспоминает Кэрол.

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Как выяснилось, помимо нарушения правил приготовления и введения препарата, врач повредил зрительный нерв, после чего женщина ослепла на один глаз. Позже она перенесла несколько операций. Спустя семь мучительных лет внешность пострадавшей удалось частично вернуть к первоначальному облику.

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Источник: tvzvezda.ru

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