В мире |

Жительница США Кэрол Брайан пострадала от одной из самых популярных в Америке косметологических процедур – инъекции ботокса. Вместо желаемого омоложения женщина получила страшные последствия, пишет Independent.

В результате процедуры в организме женщины произошли необратимые процессы, которые привели к слепоте и последующей деформации тканей.

Botched dermal fillers which disfigured woman's face and left her blind in one eye https://t.co/tNGjVAZGSS pic.twitter.com/f835h9RVlD