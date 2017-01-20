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Эксперты компании Samsung обнаружили причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7, пишет The Wall Street Journal.

Источники, знакомые с отчетом компании, который будет обнародован 23 января, рассказали, что причиной проблем стали аккумуляторы, часть которых была нестандартного размера, что приводило к перегреванию. Компанией ATL при производстве аккумуляторов был допущен брак, уточняется в отчете.

Для предотвращения дальнейшего возникновения проблем со смартфонами Samsung разработала восьмиступенчатую систему проверок, предполагающую большее количество проверок и повышение стандартов производства аккумуляторов, говорится в отчете.

Ранее инженеры компании Instrumental, помогающей производителям электроники находить проблемные места в их продуктах, заявили, что проблема возгораний возникла из-за неправильной компоновки телефона. По их версии, компоненты смартфона находятся слишком близко друг к другу, поэтому значительное влияние на устройство оказывает даже небольшой перегрев или падение гаджета. Это приводит к сжатию полимерного разделителя в аккумуляторе, в результате чего может произойти взрыв.

Продажи смартфонов Samsung Galaxy Note 7, стартовавшие в августе 2016 года, вскоре были остановлены после сообщений об их самопроизвольном возгорании. Компания отозвала 2,5 млн устройств, однако после их замены возгорания продолжились, а в октябре Samsung объявила о прекращении выпуска Galaxy Note 7. Убытки из-за проблем с флагманской моделью Samsung эксперты оценивают в $19 млрд.