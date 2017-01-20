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Житель Австралии погиб, пытаясь перейти реку, кишащую крокодилами, на севере Австралии. Как сообщает ABC, трагический инцидент произошел в минувший четверг, 19 января, в Национальном парке Какаду.

Мужчина и две женщины решили самостоятельно перейти Восточную реку аллигаторов по дамбе, частично скрытой водой. Женщинам удалось благополучно перебраться на другой берег реки, а мужчина по пути исчез. На его поиски были отправлены спасатели на лодках.

Они исследовали реку вверх и вниз по течению. Тело мужчины было обнаружено в двух километрах от места происшествия. Рядом с ним находился большой крокодил длиной около 3,5 метра. Полиция застрелила хищника, а труп мужчины отправила на экспертизу.

В сообщении отмечается, что погибшему было 47 лет. Он был местным жителем. В полиции отмечают, что мужчина погиб по собственной вине. Восточная река аллигаторов славится большим количеством обитающей в ней рыбы, которая привлекает рыболовов и крокодилов.

Власти неоднократно предупреждали жителей об опасности попыток пересечь реку вброд. Тем не менее ежегодно находятся смельчаки, которые идут на риск.

Причем некоторые из них, очевидно, даже не осознают, насколько велика опасность. Так, в сентябре в интернете широко обсуждалось видео, на котором женщина выгуливала на дамбе через Восточную реку аллигаторов свою собаку. Когда к ним приблизился крокодил, дама решила напугать хищника: сняла шлепанец и принялась им махать.

Последнее нападение крокодила на человека с летальным исходом произошло в районе Восточной реки в 1987 году. Тогда пятиметровый хищник откусил голову 40-летнему мужчине, который вместе с сыном рыбачил с дамбы, но оступился и упал в воду.