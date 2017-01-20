Дональд Трамп официально стал президентом США (25)

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В мире | 20 января 2017 года, 18:18

Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Торжественную церемонию, которая состоялась в Вашингтоне, транслировал телеканал CNN.

Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор. Он исполнил патриотическую песню America, The Beautiful.

«Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог», — произнес Трамп текст присяги.

45-й президент США присягнул сразу на двух Библиях. Первая — это книга, положа руку на которую приносил присягу 16-й президент США Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.

Церемонию инаугурации открыл сенатор от штата Миссури, республиканец Рой Блант, следом за ним выступил хор Университета Миссури. После выступления сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера на сцену вышел глава Верховного суда США Кларенс Томанс. Он привел к присяге избранного вице-президента Майка Пенса.

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После официального вступления в должность Трамп выступил со своей первой речью в качестве президента США. Он поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и его супругу Мишель за то, что они обеспечили мирную передачу власти.

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«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу», — заявил Трамп.

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Во время инаугурации в Вашингтоне начались беспорядки на акциях протеста против вступления Трампа в должность. Часть протестующих заблокировала некоторые подходы к местам, где проводится церемония.

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Кроме того, около 150 противников Трампа, одетых в черное, под масками, прошлись маршем по городу, разбивая витрины и окна машин и переворачивая мусорные баки. Некоторые из них прятали лица под масками.

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В городе усилены меры безопасности. Вокруг места проведения церемонии дежурит полиция в экипировке, предназначенной для подавления массовых беспорядков.

Ранее Mixnews провел текстовый онлайн церемонии инаугурации.

20:08
Текстовый онлайн завершен

Мы завершаем наш онлайн-репортаж. Спасибо, что следили за церемонией инаугурации Трампа с Mixnews.

20:01
Первые твиты президента

Дональд Трамп уже успел написать первые твиты после вступления в должность президента США.

Посты появились в личном аккаунте Трампа, а не на официальной странице президента США.

"20 января 2017 года мы запомним как день, когда люди стали правителями этой нации снова", - написал Трамп.

"Мы вернем наши дела. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство - и мы вернем наши мечты!", - написал 45 президент США в другом посте.

19:53
Трамп получает поздравления

Дональд Трамп начал получать поздравления по случаю вступления в должность. Одним из первых оказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

— Поздравляю президента США Дональда Трампа с инаугурацией. Надеюсь на продолжение прочных связей между Великобританией и США, — написал Джонсон в Twitter.

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и пожелал ему успехов.

19:52

Протестующие в Вашингтоне не сдаются. Они маршируют вокруг Капитолия с криками: "Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашизму в США".

19:40

Официальная часть церемонии завершена. Платформу покидают Дональд и Меланья Трамп.

19:32
Эмоции от Ку-клукс-клана

"Мы сделали это!", - пишет бывший лидер ультраправой американской организации Ку-Клукс-Клан Дэвид Дьюк.

Ку-Клукс-Клан отстаивает идеи превосходство белой расы.

19:29

Многие в Twitter не прекращает горевать по поводу выбора американского народа.

19:28
Исполнительница гимна с украинскими корнями

Гимн США поет 16-летняя Джеки Иванко – певица-сопрано, ставшая знаменитой после телешоу America's Got Talent.

Она имеет украинские корни, ее прадедушка и прабабушка – иммигранты из Закарпатья.

В 2010 году Джеки Иванко уже участвовала в благотворительном концерте Трампа.

19:26
А вот и новый Twitter первой леди

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19:25

Теперь главы конгрегации благословляют нового президента и его страну.

Один из священников указал на то, дождь - это знак благословения небес для Трампа, его семьи и всей Америки.

19:20
Речь завершена

Трамп снова подает руку Обаме, тот говорит: Good job!

19:19

Все американцы: вас никогда не будут игнорировать, говорит Трамп.

«Ваши мечты и желания будут определять судьбу США».

19:19
Новый облик президентского твиттера

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19:18

Новый президент США отметил, что Америка будет искать дружбы с другими странами, но с пониманием того, что она вправе ставить свои интересы на первое место.

19:15

Трамп обещает стереть с лица Земли радикальный исламский терроризм.

19:14
Новые номерные знаки

Закулисная деталь процесса передачи власти. Помошники меняют номерные знаки.

19:13

По протоколу речь Трампа должна длиться около 20 минут.

19:12
America First

"С этого дня, Америка — в первую очередь!"

19:11
Первое международное заявление Трампа

"Мы защищаем границы чужих государств и не защищаем своих, при этом тратим триллионы долларов на эти цели", - заявил Трамп.

19:07
И тут пошел дождь

На заднем плане понесли зонты — у Капитолия начался дождь.

19:05

Мы, говорит Трамп, не только мирно передаем власть, но и передаем власть из Вашингтона обычным людям.

19:03
Президентская речь началась

Трамп благодарит судью Робертса, Обаму, Клинтона, Картера и Буша, американцев и весь мир.

19:01
Присяга принята

Дональд Трамп - новый президент США!

18:59
Текст присяги

В соответствии с Конституцией США избранный президент приносит присягу:

"Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

Первым эту присягу принес на церемонии инаугурации 30 апреля 1789 года президент Джордж Вашингтон.

18:56
Джо Байден больше не вице-президент

Новый вице-президент Майк Пенс принимает клятву.

18:55
Инаугурация. Вид из толпы
18:52

С речью выступает лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. «Я стою тут, уверенный в будущем нашей страны, только из-за одного — из-за вас, американцев!».

18:50

На этом большом зеленом вертолете Барак Обама улетит после того, как сдаст полномочия президента США.

18:48

Сын Трампа скучает во время церемонии и зевает.

18:45

В Капитолии появился Трамп. Избранного президента встречают очень горячо, отмечает Gazeta.ru.

18:42
Протестующие в Вашингтоне бьют витрины

В Вашингтоне незадолго до начала церемонии инаугурации Дональда Трампа начались протесты. В частности, группа одетых в черное людей провели марш, в ходе которого начала бить витрины магазинов и стекла автомобилей.

18:39
Тяжелый вздох Клинтон

На кадрах, опубликованных Guardian, видно, как Хиллари Клинтон тяжело вздыхает прежде, чем выйти на всеобщее обозрение.

18:24

В ходе инаугурации Трампа пострадал по меньшей мере один лимузин.

18:20

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По оценкам комментаторов, за церемонией на Национальной аллее будут наблюдать до миллиона зрителей. Это в два раза меньше, чем во время первой инаугурации Барака Обамы.

18:17

Прощальный твит Обамы с официального аккаунта Белого дома: «Да, мы можем. Да, мы смогли. Спасибо, что были частью этих восьми лет».

18:13

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После утренней молитвы Дональд Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с женами прибыли в Белый дом, где провели около часа в компании Барака Обама и Джо Байдена. Теперь они на крыльце западного крыла Капитолия - участвуют в торжественной церемонии.

17:59
"Звездный бойкот" инаугурации

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По традиции на церемонии выступают звезды шоу-бизнеса. В день инаугурации Обамы для него пела Бейонсе. На церемониях предыдущих лет выступали Боб Дилан, Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд и другие.

В этот раз ряд звезд шоу бизнеса решили бойкотировать инаугурацию президента США.

Правда Трампа это не смутило.

"Главная мировая звезда будет там", - сказал Трамп в беседе с ведущей телеканала Fox News.

Он отказался уточнить, имеет ли он в виду себя.

"Да, и Барак Обама там будет", - добавил Трамп.

Комментарии 25
Ипать Идиотофф3 часа назад
Заччем же так далеко?! Мётлы и грабли в зубы - и вперед, чисстоту вв Латввии наводить! Под конвоем Земесссардзе - должны же они что-нибудь еще делать, кроме как щёки надувать. Чур, Аболтиня чистит улицу Бривибас - ВСЮ!
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Злобный Дрон2 часа назад
трудно сказать куда он пойдёт,но шафки однозначно могут занимать очередь на бирже.
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ПЛ3 часа назад
Так! Кто там больше всего против Трампа вонял?! Собираем чемоданы и быстренько в Сибирь занимать вокантные места на лесоповалах!
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