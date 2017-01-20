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Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Торжественную церемонию, которая состоялась в Вашингтоне, транслировал телеканал CNN.

Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор. Он исполнил патриотическую песню America, The Beautiful.

«Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог», — произнес Трамп текст присяги.

Trump: “This moment is your moment. It belongs to you… And this — the United States of America — is your country.” https://t.co/Ib3IrZk9MP — CNN (@CNN) January 20, 2017

45-й президент США присягнул сразу на двух Библиях. Первая — это книга, положа руку на которую приносил присягу 16-й президент США Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.

Церемонию инаугурации открыл сенатор от штата Миссури, республиканец Рой Блант, следом за ним выступил хор Университета Миссури. После выступления сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера на сцену вышел глава Верховного суда США Кларенс Томанс. Он привел к присяге избранного вице-президента Майка Пенса.

После официального вступления в должность Трамп выступил со своей первой речью в качестве президента США. Он поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и его супругу Мишель за то, что они обеспечили мирную передачу власти.

«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу», — заявил Трамп.

President Trump: "I will never, ever let you down. America will start winning again." https://t.co/RxTvfL9m8H https://t.co/eQ5ci5Bodh — CNN (@CNN) January 20, 2017

Во время инаугурации в Вашингтоне начались беспорядки на акциях протеста против вступления Трампа в должность. Часть протестующих заблокировала некоторые подходы к местам, где проводится церемония.

Кроме того, около 150 противников Трампа, одетых в черное, под масками, прошлись маршем по городу, разбивая витрины и окна машин и переворачивая мусорные баки. Некоторые из них прятали лица под масками.

В городе усилены меры безопасности. Вокруг места проведения церемонии дежурит полиция в экипировке, предназначенной для подавления массовых беспорядков.

Ранее Mixnews провел текстовый онлайн церемонии инаугурации.

20:08 Текстовый онлайн завершен Мы завершаем наш онлайн-репортаж. Спасибо, что следили за церемонией инаугурации Трампа с Mixnews.

20:01 Первые твиты президента Дональд Трамп уже успел написать первые твиты после вступления в должность президента США. Посты появились в личном аккаунте Трампа, а не на официальной странице президента США. "20 января 2017 года мы запомним как день, когда люди стали правителями этой нации снова", - написал Трамп. January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017 "Мы вернем наши дела. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство - и мы вернем наши мечты!", - написал 45 президент США в другом посте. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth - and we will bring back our dreams! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

19:53 Трамп получает поздравления Дональд Трамп начал получать поздравления по случаю вступления в должность. Одним из первых оказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон. — Поздравляю президента США Дональда Трампа с инаугурацией. Надеюсь на продолжение прочных связей между Великобританией и США, — написал Джонсон в Twitter. Congratulations to @realDonaldTrump @POTUS on his presidential inauguration day. Look forward to continuing strong UK - US bond — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2017 Президент Украины Пётр Порошенко поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и пожелал ему успехов. Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петро Порошенко (@poroshenko) January 20, 2017

19:52 Протестующие в Вашингтоне не сдаются. Они маршируют вокруг Капитолия с криками: "Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашизму в США". People marching near the Capitol chanting "No Trump, no KKK, no fascist USA." pic.twitter.com/HkqPOIEpjd — Charlotte Wilder (@TheWilderThings) January 20, 2017

19:40 Официальная часть церемонии завершена. Платформу покидают Дональд и Меланья Трамп.

19:32 Эмоции от Ку-клукс-клана "Мы сделали это!", - пишет бывший лидер ультраправой американской организации Ку-Клукс-Клан Дэвид Дьюк. Ку-Клукс-Клан отстаивает идеи превосходство белой расы. We did it! Congratulation Donald J. Trump President of the United States of America! — David Duke (@DrDavidDuke) January 20, 2017

19:28 Исполнительница гимна с украинскими корнями Гимн США поет 16-летняя Джеки Иванко – певица-сопрано, ставшая знаменитой после телешоу America's Got Talent. Она имеет украинские корни, ее прадедушка и прабабушка – иммигранты из Закарпатья. В 2010 году Джеки Иванко уже участвовала в благотворительном концерте Трампа. Jackie Evancho sings the National Anthem https://t.co/E8mdgt5Ejy #inauguration pic.twitter.com/qYPgF3VT8o — Los Angeles Times (@latimes) January 20, 2017

19:26 А вот и новый Twitter первой леди

19:25 Теперь главы конгрегации благословляют нового президента и его страну. Один из священников указал на то, дождь - это знак благословения небес для Трампа, его семьи и всей Америки.

19:19 Все американцы: вас никогда не будут игнорировать, говорит Трамп. «Ваши мечты и желания будут определять судьбу США».

19:19 Новый облик президентского твиттера

19:18 Новый президент США отметил, что Америка будет искать дружбы с другими странами, но с пониманием того, что она вправе ставить свои интересы на первое место. Trump: "America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders." #Trump45 pic.twitter.com/qTWFOY6b7c — Fox News (@FoxNews) January 20, 2017

19:15 Трамп обещает стереть с лица Земли радикальный исламский терроризм.

19:14 Новые номерные знаки Закулисная деталь процесса передачи власти. Помошники меняют номерные знаки. Changing the license plates on presidential limo is apparently part of the transfer of power. pic.twitter.com/4TcnTCmYzP — Jeff Mason (@jeffmason1) January 20, 2017

19:13 По протоколу речь Трампа должна длиться около 20 минут.

19:12 America First "С этого дня, Америка — в первую очередь!"

19:11 Первое международное заявление Трампа "Мы защищаем границы чужих государств и не защищаем своих, при этом тратим триллионы долларов на эти цели", - заявил Трамп. President Trump: "The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans" https://t.co/RxTvfL9m8H https://t.co/754pGjuRMv — CNN (@CNN) January 20, 2017

19:05 Мы, говорит Трамп, не только мирно передаем власть, но и передаем власть из Вашингтона обычным людям. President Trump: "Together we will determine the course of America and the world for many years to come." https://t.co/ZQLmE0y7L5 — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2017

19:03 Президентская речь началась Трамп благодарит судью Робертса, Обаму, Клинтона, Картера и Буша, американцев и весь мир.

18:59 Текст присяги В соответствии с Конституцией США избранный президент приносит присягу: "Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов". Первым эту присягу принес на церемонии инаугурации 30 апреля 1789 года президент Джордж Вашингтон.

18:52 С речью выступает лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. «Я стою тут, уверенный в будущем нашей страны, только из-за одного — из-за вас, американцев!». Senator Chuck Schumer: "Today we celebrate one of democracy's core attributes – the peaceful transfer of power" https://t.co/kyMCZ0xp7H — NBC News (@NBCNews) January 20, 2017

18:50 На этом большом зеленом вертолете Барак Обама улетит после того, как сдаст полномочия президента США. LIVE FROM THE CAPITOL- the helicopter awaits to take @BarackObama to Andrews Air Force base. pic.twitter.com/q9Vp8ZkUxX — Jake Sherman (@JakeSherman) January 20, 2017

18:39 Тяжелый вздох Клинтон На кадрах, опубликованных Guardian, видно, как Хиллари Клинтон тяжело вздыхает прежде, чем выйти на всеобщее обозрение.

18:24 В ходе инаугурации Трампа пострадал по меньшей мере один лимузин. Windows broken, flare thrown into unoccupied limo at the anti-capitalist, anti fascist March in DC. pic.twitter.com/BJ0iVl3H5d — Alex Emmons (@AlexanderEmmons) January 20, 2017

18:20 По оценкам комментаторов, за церемонией на Национальной аллее будут наблюдать до миллиона зрителей. Это в два раза меньше, чем во время первой инаугурации Барака Обамы.

18:17 Прощальный твит Обамы с официального аккаунта Белого дома: «Да, мы можем. Да, мы смогли. Спасибо, что были частью этих восьми лет». Yes we can.

Yes we did.

Thank you for being a part of the past eight years. pic.twitter.com/mjmr4RkxpV — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2017

18:13 После утренней молитвы Дональд Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с женами прибыли в Белый дом, где провели около часа в компании Барака Обама и Джо Байдена. Теперь они на крыльце западного крыла Капитолия - участвуют в торжественной церемонии.