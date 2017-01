Первые твиты президента

Дональд Трамп уже успел написать первые твиты после вступления в должность президента США.

Посты появились в личном аккаунте Трампа, а не на официальной странице президента США.

"20 января 2017 года мы запомним как день, когда люди стали правителями этой нации снова", - написал Трамп.

January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.

"Мы вернем наши дела. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство - и мы вернем наши мечты!", - написал 45 президент США в другом посте.

We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth - and we will bring back our dreams!