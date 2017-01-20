Дональд Трамп официально стал президентом США (25)
Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США. Торжественную церемонию, которая состоялась в Вашингтоне, транслировал телеканал CNN.
Перед присягой Трампа выступил Мормонский табернакальный хор. Он исполнил патриотическую песню America, The Beautiful.
«Буду честно исполнять обязанности президента США и буду, насколько позволят силы, оберегать, охранять и защищать Конституцию США. Да поможет мне Бог», — произнес Трамп текст присяги.
Trump: “This moment is your moment. It belongs to you… And this — the United States of America — is your country.” https://t.co/Ib3IrZk9MP— CNN (@CNN) January 20, 2017
45-й президент США присягнул сразу на двух Библиях. Первая — это книга, положа руку на которую приносил присягу 16-й президент США Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.
Церемонию инаугурации открыл сенатор от штата Миссури, республиканец Рой Блант, следом за ним выступил хор Университета Миссури. После выступления сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера на сцену вышел глава Верховного суда США Кларенс Томанс. Он привел к присяге избранного вице-президента Майка Пенса.
После официального вступления в должность Трамп выступил со своей первой речью в качестве президента США. Он поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и его супругу Мишель за то, что они обеспечили мирную передачу власти.
«Сегодня мы не только мирно меняем власть, но возвращаем ее вам, народу», — заявил Трамп.
President Trump: "I will never, ever let you down. America will start winning again." https://t.co/RxTvfL9m8H https://t.co/eQ5ci5Bodh— CNN (@CNN) January 20, 2017
Во время инаугурации в Вашингтоне начались беспорядки на акциях протеста против вступления Трампа в должность. Часть протестующих заблокировала некоторые подходы к местам, где проводится церемония.
Кроме того, около 150 противников Трампа, одетых в черное, под масками, прошлись маршем по городу, разбивая витрины и окна машин и переворачивая мусорные баки. Некоторые из них прятали лица под масками.
В городе усилены меры безопасности. Вокруг места проведения церемонии дежурит полиция в экипировке, предназначенной для подавления массовых беспорядков.
Ранее Mixnews провел текстовый онлайн церемонии инаугурации.
Мы завершаем наш онлайн-репортаж. Спасибо, что следили за церемонией инаугурации Трампа с Mixnews.
Дональд Трамп уже успел написать первые твиты после вступления в должность президента США.
Посты появились в личном аккаунте Трампа, а не на официальной странице президента США.
"20 января 2017 года мы запомним как день, когда люди стали правителями этой нации снова", - написал Трамп.
January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017
"Мы вернем наши дела. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство - и мы вернем наши мечты!", - написал 45 президент США в другом посте.
We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth - and we will bring back our dreams!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017
Дональд Трамп начал получать поздравления по случаю вступления в должность. Одним из первых оказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
— Поздравляю президента США Дональда Трампа с инаугурацией. Надеюсь на продолжение прочных связей между Великобританией и США, — написал Джонсон в Twitter.
Congratulations to @realDonaldTrump @POTUS on his presidential inauguration day. Look forward to continuing strong UK - US bond— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2017
Президент Украины Пётр Порошенко поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и пожелал ему успехов.
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.— Петро Порошенко (@poroshenko) January 20, 2017
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world
Протестующие в Вашингтоне не сдаются. Они маршируют вокруг Капитолия с криками: "Нет Трампу, нет ку-клукс-клану, нет фашизму в США".
People marching near the Capitol chanting "No Trump, no KKK, no fascist USA." pic.twitter.com/HkqPOIEpjd— Charlotte Wilder (@TheWilderThings) January 20, 2017
Официальная часть церемонии завершена. Платформу покидают Дональд и Меланья Трамп.
"Мы сделали это!", - пишет бывший лидер ультраправой американской организации Ку-Клукс-Клан Дэвид Дьюк.
Ку-Клукс-Клан отстаивает идеи превосходство белой расы.
We did it! Congratulation Donald J. Trump President of the United States of America!— David Duke (@DrDavidDuke) January 20, 2017
Многие в Twitter не прекращает горевать по поводу выбора американского народа.
#Inauguration pic.twitter.com/4ps2m5IQPb— •Vanessa• (@LunaLincoIn) January 20, 2017
Гимн США поет 16-летняя Джеки Иванко – певица-сопрано, ставшая знаменитой после телешоу America's Got Talent.
Она имеет украинские корни, ее прадедушка и прабабушка – иммигранты из Закарпатья.
В 2010 году Джеки Иванко уже участвовала в благотворительном концерте Трампа.
Jackie Evancho sings the National Anthem https://t.co/E8mdgt5Ejy #inauguration pic.twitter.com/qYPgF3VT8o— Los Angeles Times (@latimes) January 20, 2017
Теперь главы конгрегации благословляют нового президента и его страну.
Один из священников указал на то, дождь - это знак благословения небес для Трампа, его семьи и всей Америки.
Трамп снова подает руку Обаме, тот говорит: Good job!
Trump ends his inaugural address: "Together, we will make America great again" https://t.co/kW2aqTLaum pic.twitter.com/YkGiCVqryL— The New York Times (@nytimes) January 20, 2017
Все американцы: вас никогда не будут игнорировать, говорит Трамп.
«Ваши мечты и желания будут определять судьбу США».
Новый президент США отметил, что Америка будет искать дружбы с другими странами, но с пониманием того, что она вправе ставить свои интересы на первое место.
Trump: "America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders." #Trump45 pic.twitter.com/qTWFOY6b7c— Fox News (@FoxNews) January 20, 2017
Трамп обещает стереть с лица Земли радикальный исламский терроризм.
Закулисная деталь процесса передачи власти. Помошники меняют номерные знаки.
Changing the license plates on presidential limo is apparently part of the transfer of power. pic.twitter.com/4TcnTCmYzP— Jeff Mason (@jeffmason1) January 20, 2017
По протоколу речь Трампа должна длиться около 20 минут.
"С этого дня, Америка — в первую очередь!"
"Мы защищаем границы чужих государств и не защищаем своих, при этом тратим триллионы долларов на эти цели", - заявил Трамп.
President Trump: "The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans" https://t.co/RxTvfL9m8H https://t.co/754pGjuRMv— CNN (@CNN) January 20, 2017
На заднем плане понесли зонты — у Капитолия начался дождь.
TRUMP: "this moment, belongs, to *you*..." pic.twitter.com/MLyGQGDUk9— Lil Gatsby (@cutasterfee) January 20, 2017
Мы, говорит Трамп, не только мирно передаем власть, но и передаем власть из Вашингтона обычным людям.
President Trump: "Together we will determine the course of America and the world for many years to come." https://t.co/ZQLmE0y7L5— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2017
Трамп благодарит судью Робертса, Обаму, Клинтона, Картера и Буша, американцев и весь мир.
Дональд Трамп - новый президент США!
Donald Trump takes the Oath of Office. #Inauguration #Trump45 https://t.co/yZAwoVRk3i pic.twitter.com/UNdFOz122N— FOX 4 NEWS (@FOX4) January 20, 2017
В соответствии с Конституцией США избранный президент приносит присягу:
"Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".
Первым эту присягу принес на церемонии инаугурации 30 апреля 1789 года президент Джордж Вашингтон.
Новый вице-президент Майк Пенс принимает клятву.
VIce President-Elect @Mike_Pence takes the oath of office. Congratulations Mr. VIce President!!! pic.twitter.com/SlYTeux6MB— Expats for Pence (@ExpatsForPence) January 20, 2017
#Inauguration. The view from the crowds. pic.twitter.com/5ABECp98qv— Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) January 20, 2017
С речью выступает лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. «Я стою тут, уверенный в будущем нашей страны, только из-за одного — из-за вас, американцев!».
Senator Chuck Schumer: "Today we celebrate one of democracy's core attributes – the peaceful transfer of power" https://t.co/kyMCZ0xp7H— NBC News (@NBCNews) January 20, 2017
На этом большом зеленом вертолете Барак Обама улетит после того, как сдаст полномочия президента США.
LIVE FROM THE CAPITOL- the helicopter awaits to take @BarackObama to Andrews Air Force base. pic.twitter.com/q9Vp8ZkUxX— Jake Sherman (@JakeSherman) January 20, 2017
Сын Трампа скучает во время церемонии и зевает.
Already totally fucking bored with this shit. #Barron#Inauguration pic.twitter.com/u6ON06f09j— Pete Buchanan (@Buc07) January 20, 2017
В Капитолии появился Трамп. Избранного президента встречают очень горячо, отмечает Gazeta.ru.
Hello President Trump!#InaugurationDay#Trump45#MAGApic.twitter.com/SlrqFJoqLb— CC (@ChristiChat) January 20, 2017
В Вашингтоне незадолго до начала церемонии инаугурации Дональда Трампа начались протесты. В частности, группа одетых в черное людей провели марш, в ходе которого начала бить витрины магазинов и стекла автомобилей.
Anti-Trump protests intensifying in Washington right now (@BBCBreaking) pic.twitter.com/uaZF8sctOi— Julian Druker (@Julian5News) January 20, 2017
LIVE NOW: On-the-ground view of inauguration day protests in Washington as riot police move in: https://t.co/OnyCvQAJuv pic.twitter.com/RliJbNQdSb— Watch CTV News (@WatchCTVNews) January 20, 2017
Banner at protests against Donald Trump in Washington D.C. pic.twitter.com/3G4QzHbeGP— Liam O'Hare (@Liam_O_Hare) January 20, 2017
Protestors smashing windows police deploy tear gas. pic.twitter.com/BkMVkbaAk6— Mark Segraves (@SegravesNBC4) January 20, 2017
На кадрах, опубликованных Guardian, видно, как Хиллари Клинтон тяжело вздыхает прежде, чем выйти на всеобщее обозрение.
В ходе инаугурации Трампа пострадал по меньшей мере один лимузин.
Windows broken, flare thrown into unoccupied limo at the anti-capitalist, anti fascist March in DC. pic.twitter.com/BJ0iVl3H5d— Alex Emmons (@AlexanderEmmons) January 20, 2017
По оценкам комментаторов, за церемонией на Национальной аллее будут наблюдать до миллиона зрителей. Это в два раза меньше, чем во время первой инаугурации Барака Обамы.
Прощальный твит Обамы с официального аккаунта Белого дома: «Да, мы можем. Да, мы смогли. Спасибо, что были частью этих восьми лет».
Yes we can.— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2017
Yes we did.
Thank you for being a part of the past eight years. pic.twitter.com/mjmr4RkxpV
После утренней молитвы Дональд Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с женами прибыли в Белый дом, где провели около часа в компании Барака Обама и Джо Байдена. Теперь они на крыльце западного крыла Капитолия - участвуют в торжественной церемонии.
По традиции на церемонии выступают звезды шоу-бизнеса. В день инаугурации Обамы для него пела Бейонсе. На церемониях предыдущих лет выступали Боб Дилан, Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд и другие.
В этот раз ряд звезд шоу бизнеса решили бойкотировать инаугурацию президента США.
Правда Трампа это не смутило.
"Главная мировая звезда будет там", - сказал Трамп в беседе с ведущей телеканала Fox News.
Он отказался уточнить, имеет ли он в виду себя.
"Да, и Барак Обама там будет", - добавил Трамп.