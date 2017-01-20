18:59

Текст присяги

В соответствии с Конституцией США избранный президент приносит присягу:

"Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

Первым эту присягу принес на церемонии инаугурации 30 апреля 1789 года президент Джордж Вашингтон.