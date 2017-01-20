ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: в Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа (7)
В Вашингтоне принимает присягу новый президент США Дональд Трамп. Mixnews ведет текстовый онлайн церемонии инаугурации.
Выборы президента, напомним, прошли в США 8 ноября 2016 года. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил свою главную соперницу — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
20 января, с 19 до 21 часа на радио Baltkom в эфир выйдет программа Baltkom-online, посвященная инаугурации Дональда Трампа.
Ведущие вместе с экспертами подведут итоги восьмилетнего президентства Барака Обамы и порассуждают о политическом будущем Трампа.
Трамп снова подает руку Обаме, тот говорит: Good job!
Все американцы: вас никогда не будут игнорировать, говорит Трамп.
«Ваши мечты и желания будут определять судьбу США».
Новый президент США отметил, что Америка будет искать дружбы с другими странами, но с пониманием того, что она вправе ставить свои интересы на первое место.
Trump: "America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders." #Trump45 pic.twitter.com/qTWFOY6b7c— Fox News (@FoxNews) January 20, 2017
Трамп обещает стереть с лица Земли радикальный исламский терроризм.
Закулисная деталь процесса передачи власти. Помошники меняют номерные знаки.
Changing the license plates on presidential limo is apparently part of the transfer of power. pic.twitter.com/4TcnTCmYzP— Jeff Mason (@jeffmason1) January 20, 2017
По протоколу речь Трампа должна длиться около 20 минут.
"С этого дня, Америка — в первую очередь!"
"Мы защищаем границы чужих государств и не защищаем своих, при этом тратим триллионы долларов на эти цели", - заявил Трамп.
President Trump: "The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans" https://t.co/RxTvfL9m8H https://t.co/754pGjuRMv— CNN (@CNN) January 20, 2017
На заднем плане понесли зонты — у Капитолия начался дождь.
TRUMP: "this moment, belongs, to *you*..." pic.twitter.com/MLyGQGDUk9— Lil Gatsby (@cutasterfee) January 20, 2017
Мы, говорит Трамп, не только мирно передаем власть, но и передаем власть из Вашингтона обычным людям.
President Trump: "Together we will determine the course of America and the world for many years to come." https://t.co/ZQLmE0y7L5— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 20, 2017
Трамп благодарит судью Робертса, Обаму, Клинтона, Картера и Буша, американцев и весь мир.
Дональд Трамп - новый президент США!
Donald Trump takes the Oath of Office. #Inauguration #Trump45 https://t.co/yZAwoVRk3i pic.twitter.com/UNdFOz122N— FOX 4 NEWS (@FOX4) January 20, 2017
В соответствии с Конституцией США избранный президент приносит присягу:
"Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".
Первым эту присягу принес на церемонии инаугурации 30 апреля 1789 года президент Джордж Вашингтон.
Новый вице-президент Майк Пенс принимает клятву.
VIce President-Elect @Mike_Pence takes the oath of office. Congratulations Mr. VIce President!!! pic.twitter.com/SlYTeux6MB— Expats for Pence (@ExpatsForPence) January 20, 2017
#Inauguration. The view from the crowds. pic.twitter.com/5ABECp98qv— Rajini Vaidyanathan (@BBCRajiniV) January 20, 2017
С речью выступает лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. «Я стою тут, уверенный в будущем нашей страны, только из-за одного — из-за вас, американцев!».
Senator Chuck Schumer: "Today we celebrate one of democracy's core attributes – the peaceful transfer of power" https://t.co/kyMCZ0xp7H— NBC News (@NBCNews) January 20, 2017
На этом большом зеленом вертолете Барак Обама улетит после того, как сдаст полномочия президента США.
LIVE FROM THE CAPITOL- the helicopter awaits to take @BarackObama to Andrews Air Force base. pic.twitter.com/q9Vp8ZkUxX— Jake Sherman (@JakeSherman) January 20, 2017
Сын Трампа скучает во время церемонии и зевает.
Already totally fucking bored with this shit. #Barron#Inauguration pic.twitter.com/u6ON06f09j— Pete Buchanan (@Buc07) January 20, 2017
В Капитолии появился Трамп. Избранного президента встречают очень горячо, отмечает Gazeta.ru.
Hello President Trump!#InaugurationDay#Trump45#MAGApic.twitter.com/SlrqFJoqLb— CC (@ChristiChat) January 20, 2017
На кадрах, опубликованных Guardian, видно, как Хиллари Клинтон тяжело вздыхает прежде, чем выйти на всеобщее обозрение.
В ходе инаугурации Трампа пострадал по меньшей мере один лимузин.
Windows broken, flare thrown into unoccupied limo at the anti-capitalist, anti fascist March in DC. pic.twitter.com/BJ0iVl3H5d— Alex Emmons (@AlexanderEmmons) January 20, 2017
По оценкам комментаторов, за церемонией на Национальной аллее будут наблюдать до миллиона зрителей. Это в два раза меньше, чем во время первой инаугурации Барака Обамы.
Прощальный твит Обамы с официального аккаунта Белого дома: «Да, мы можем. Да, мы смогли. Спасибо, что были частью этих восьми лет».
Yes we can.— The White House (@WhiteHouse) January 20, 2017
Yes we did.
Thank you for being a part of the past eight years. pic.twitter.com/mjmr4RkxpV
После утренней молитвы Дональд Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с женами прибыли в Белый дом, где провели около часа в компании Барака Обама и Джо Байдена. Теперь они на крыльце западного крыла Капитолия - участвуют в торжественной церемонии.
По традиции на церемонии выступают звезды шоу-бизнеса. В день инаугурации Обамы для него пела Бейонсе. На церемониях предыдущих лет выступали Боб Дилан, Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд и другие.
В этот раз ряд звезд шоу бизнеса решили бойкотировать инаугурацию президента США.
Правда Трампа это не смутило.
"Главная мировая звезда будет там", - сказал Трамп в беседе с ведущей телеканала Fox News.
Он отказался уточнить, имеет ли он в виду себя.
"Да, и Барак Обама там будет", - добавил Трамп.