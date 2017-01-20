ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: в Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа (7)

фото

В мире | 20 января 2017 года, 18:18

В Вашингтоне принимает присягу новый президент США Дональд Трамп. Mixnews ведет текстовый онлайн церемонии инаугурации.

Выборы президента, напомним, прошли в США 8 ноября 2016 года. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил свою главную соперницу — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

20 января, с 19 до 21 часа на радио Baltkom в эфир выйдет программа Baltkom-online, посвященная инаугурации Дональда Трампа.

Ведущие вместе с экспертами подведут итоги восьмилетнего президентства Барака Обамы и порассуждают о политическом будущем Трампа.

19:20
Речь завершена

Трамп снова подает руку Обаме, тот говорит: Good job!

фото

19:19

Все американцы: вас никогда не будут игнорировать, говорит Трамп.

«Ваши мечты и желания будут определять судьбу США».

19:19
Новый облик президентского твиттера

фото

19:18

Новый президент США отметил, что Америка будет искать дружбы с другими странами, но с пониманием того, что она вправе ставить свои интересы на первое место.

19:15

Трамп обещает стереть с лица Земли радикальный исламский терроризм.

19:14
Новые номерные знаки

Закулисная деталь процесса передачи власти. Помошники меняют номерные знаки.

19:13

По протоколу речь Трампа должна длиться около 20 минут.

19:12
America First

"С этого дня, Америка — в первую очередь!"

19:11
Первое международное заявление Трампа

"Мы защищаем границы чужих государств и не защищаем своих, при этом тратим триллионы долларов на эти цели", - заявил Трамп.

19:07
И тут пошел дождь

На заднем плане понесли зонты — у Капитолия начался дождь.

19:05

Мы, говорит Трамп, не только мирно передаем власть, но и передаем власть из Вашингтона обычным людям.

19:03

Трамп благодарит судью Робертса, Обаму, Клинтона, Картера и Буша, американцев и весь мир.

19:01
Присяга принята

Дональд Трамп - новый президент США!

18:59
Текст присяги

В соответствии с Конституцией США избранный президент приносит присягу:

"Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".

Первым эту присягу принес на церемонии инаугурации 30 апреля 1789 года президент Джордж Вашингтон.

18:56
Джо Байден больше не вице-президент

Новый вице-президент Майк Пенс принимает клятву.

18:55
Инаугурация. Вид из толпы
18:52

С речью выступает лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. «Я стою тут, уверенный в будущем нашей страны, только из-за одного — из-за вас, американцев!».

18:50

На этом большом зеленом вертолете Барак Обама улетит после того, как сдаст полномочия президента США.

18:48

Сын Трампа скучает во время церемонии и зевает.

18:45

В Капитолии появился Трамп. Избранного президента встречают очень горячо, отмечает Gazeta.ru.

18:39
Тяжелый вздох Клинтон

На кадрах, опубликованных Guardian, видно, как Хиллари Клинтон тяжело вздыхает прежде, чем выйти на всеобщее обозрение.

18:24

В ходе инаугурации Трампа пострадал по меньшей мере один лимузин.

18:20

фото

По оценкам комментаторов, за церемонией на Национальной аллее будут наблюдать до миллиона зрителей. Это в два раза меньше, чем во время первой инаугурации Барака Обамы.

18:17

Прощальный твит Обамы с официального аккаунта Белого дома: «Да, мы можем. Да, мы смогли. Спасибо, что были частью этих восьми лет».

18:13

фото

После утренней молитвы Дональд Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с женами прибыли в Белый дом, где провели около часа в компании Барака Обама и Джо Байдена. Теперь они на крыльце западного крыла Капитолия - участвуют в торжественной церемонии.

17:59
"Звездный бойкот" инаугурации

фото

По традиции на церемонии выступают звезды шоу-бизнеса. В день инаугурации Обамы для него пела Бейонсе. На церемониях предыдущих лет выступали Боб Дилан, Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд и другие.

В этот раз ряд звезд шоу бизнеса решили бойкотировать инаугурацию президента США.

Правда Трампа это не смутило.

"Главная мировая звезда будет там", - сказал Трамп в беседе с ведущей телеканала Fox News.

Он отказался уточнить, имеет ли он в виду себя.

"Да, и Барак Обама там будет", - добавил Трамп.

Комментарии 7
Ипать Идиотофф33 минуты назад
Заччем же так далеко?! Мётлы и грабли в зубы - и вперед, чисстоту вв Латввии наводить! Под конвоем Земесссардзе - должны же они что-нибудь еще делать, кроме как щёки надувать. Чур, Аболтиня чистит улицу Бривибас - ВСЮ!
1
Ответить
ПЛ43 минуты назад
Так! Кто там больше всего против Трампа вонял?! Собираем чемоданы и быстренько в Сибирь занимать вокантные места на лесоповалах!
2
Ответить
Злобный Дрон16 минут назад
трудно сказать куда он пойдёт,но шафки однозначно могут занимать очередь на бирже.
Ответить