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Президент США Дональд Трамп подписал первые указы на посту главы государства. Об этом сообщает Reuters. В частности, он подписал документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост главы Пентагона.

Трамп также подписал документ, позволяющий Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США, сообщает Associated Press, и документ, провозглашающий Национальный день патриотизма. Кроме того, он подписал документы, предлагающие на утверждение Сената список кандидатур на должности в своей администрации.

В программе новой администрации отмечается, что команда Дональда Трампа займется разработкой ультрасовременной системой противоракетной обороны для защиты от угроз со стороны Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, в администрации президента сообщили, что Трамп по-прежнему намерен построить стену вдоль границ США.Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность президента США в четверг, 20 января. Церемония инаугурации проходила в Вашингтоне.

«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», — сказал Трамп во время инаугурации. Присягу также принес вице-президент Майкл Пенс.

Трамп стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму.