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По меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофы и пожара автобуса со школьниками в итальянской Вероне, сообщает пожарная служба страны.

По словам спасателей, тела погибших сильно обгорели. 39 человек получили ранения.

Число жертв и обстоятельства происшествия уточняются.

Авария произошла в городе Верона в ночь на 21 января.

По данным спасательных служб, автобус перевозивший группу школьников в возрасте от 14 до 18 лет из Венгрии, врезался в столб, после чего начался пожар. Школьники возвращались в Венгрию после каникул, которые они проводили во Франции.

Руководитель полиции Джеральомо Лакуанита сообщил, что автобус столкнулся с препятствием и загорелся незадолго до полуночи. Кроме самого автобуса других участников ДТП не было, и пока непонятно, почему он сошел с дороги и налетел на ограждение.

По информации итальского агентства Аги, среди жертв автокатастрофы может быть французский водитель автобуса и члены его семьи. Всего автобусе было около 50 пассажиров.