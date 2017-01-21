Трамп хозяйничает в Белом доме: бюст Кинга сменил Черчилль
В мире | 21 января 2017 года, 10:52
Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчиля, передает CNN.
Бюст Черчиля был подарен администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блером в начале его президентского срока. В конце его правления, президент США Барак Обама заменил его на бюст Мартина Лютера Кинга.
По словам бывшего пресс-секретаря Буша-младшего, после замены бюстов кабинет снова приобрел внешний вид, схожий с обстановкой при 43-м президенте США.
Ранее сообщалось, что Трамп встретился с сыном Мартина Лютера Кинга.
Источник: Газета.ru