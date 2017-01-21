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В качестве дизайнера бального платья первой леди США Меланьи Трамп для церемонии инаугурации ее супруга выступил Эрве Пьер, передает Just jared.

«Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем», — сказал он.

Он также отметил, что новая первая леди как бывшая модель «знает чего хочет», что облегчило его работу.

Ранее сообщалось, что СМИ пытаются угадать дизайнера платья Меланьи Трамп на балу. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья появилась на балу в честь инаугурации в белом платье с открытыми плечами. СМИ выдвинули различные предположения, среди которых — американский модельер Оскар де ла Рента. Меланью Трамп вдохновил образ Жаклин Кеннеди в день инаугурации мужа. Супруга избранного президента США Дональда Трампа надела светло-голубой наряд Ralph Lauren.

В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.