Стало известно имя дизайнера бального платья Меланьи Трамп (3)

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В мире | 21 января 2017 года, 12:06

В качестве дизайнера бального платья первой леди США Меланьи Трамп для церемонии инаугурации ее супруга выступил Эрве Пьер, передает Just jared.

«Это честь — одевать первую леди. Мне в общем-то повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем», — сказал он.

Он также отметил, что новая первая леди как бывшая модель «знает чего хочет», что облегчило его работу.

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Ранее сообщалось, что СМИ пытаются угадать дизайнера платья Меланьи Трамп на балу. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья появилась на балу в честь инаугурации в белом платье с открытыми плечами. СМИ выдвинули различные предположения, среди которых — американский модельер Оскар де ла Рента. Меланью Трамп вдохновил образ Жаклин Кеннеди в день инаугурации мужа. Супруга избранного президента США Дональда Трампа надела светло-голубой наряд Ralph Lauren.

В похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Alex2 часа назад
После 8ми летнего вынужденного просмотра леди Обамы ,просто деревенской нескладушки ,что-то настоящее и стильное ,что соответсвует Америке .И пристрастные ущипывания новой хозяйки Белого Дома это подтверждают,уровень семьи обамки- уровень штата максимум...
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Albina Krizanovska2 часа назад
Прекрасное платье и дизайнеру респект.
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пенсионер2 часа назад
красивая первая леди, и всё таки не смотря на возможности ухода за собой выглядет на 45-летнюю. взрослую женщину. некоторые наши актрисы в своии 50 выглядят куда моложе, хотя может там больше фотошопинга.Но миссис Меланья очень женственна
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