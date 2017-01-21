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Новый министр обороны США Джеймс Мэттис высказался за укрепление отношений Вашингтона с его союзниками. Об этом говорится в послании сотрудникам Пентагона, опубликованном на сайте ведомства.

По словам отставного генерала Корпуса морской пехоты, Пентагон вместе с разведывательным сообществом является защитником американских граждан. "Признавая то, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность без друзей, мы будем работать с Госдепартаментом над укреплением наших альянсов", — отметил Мэттис.

Кроме того, глава Пентагона пообещал, что ни один доллар, выделенный его ведомству, не будет потрачен впустую. "Тем самым мы заслужим доверие Конгресса и американского народа", — добавил он.

Ранее 20 января сенат Конгресса США утвердил отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса в должности министра обороны страны. "За" проголосовали 98 сенаторов из 100, "против" — один человек, еще один законодатель воздержался.

Мэттис стал первым членом новой администрации, кого утвердили после инаугурации президента США Дональда Трампа. Спустя некоторое время вице-президент США Майкл Пенс привел отставного генерала к присяге.

Кроме того, на посту главы министерства внутренней безопасности Сенат утвердил Джона Келли. В случае исполнения Трампом своих планов по решению вопросов с нелегальными мигрантами, на ведомство Келли будет возложена обязанность усилить наблюдение за иммигрантами, которым будет разрешен въезд в США, а также изыскать средства на депортацию нелегалов.

Ранее 20 января Трамп подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост министра обороны страны. До этого Конгресс принял новый закон для отмены действующих норм, по которым министр обороны не должен состоять в предыдущие семь лет на действительной военной службе.

12 января, в ходе процедуры утверждения, отставной генерал назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам. При этом в своем письменном обращении к законодателям он пояснил, что поддерживает желание Трампа начать взаимодействие c Москвой.

66-летний Мэттис вышел в отставку весной 2013 года, перед уходом из вооруженных сил он занимал пост начальника Центрального командования США. Более четырех десятилетий он служил в морской пехоте. После ухода он работал консультантом и приглашенным научным сотрудником в Институте Гувера, мозговом центре при Стэндфордском университете.