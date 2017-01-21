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Организация встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа займет в лучшем случае месяцы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью ВВС. Трамп вступил в должность накануне и, по данным СМИ, уже готовит встречи c зарубежными лидерами: Daily Telegraph сообщает о предстоящем на следующей неделе визите британского премьера Терезы Мэй в США.

В интервью британской телерадиовещательной корпорации Песков заявил: "Это (встреча президентов) не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", - заметил пресс-секретарь президента РФ. "Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому", - добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что новый президент США "в первую очередь занят американскими делами". Один из первых указов после инаугурации был направлен на реформирование ключевой социальной программы Барака Обамы - медицинской реформы Obamacare.

В ближайшее время Путин позвонит Трампу, чтобы поздравить того со вступлением в должность. Такой звонок в эфире телеканала "Россия 1" Песков назвал "протокольной необходимостью". При этом в интервью ВВС он заявлял, что в ходе звонка лидеры могут начать обсуждение возможности встречи.

В середине января Песков призывал провести встречу Трампа и Путина как можно скорее. Британские СМИ в эти дни опубликовали данные о подготовке встречи двух лидеров в столице Исландии Рейкьявике, однако их быстро опровергли.

Накануне инаугурации Трампа источники Bloomberg отмечали изменение отношения в Кремле к новому президенту США. По данным американского агентства, первоначальная эйфория уступила место скептицизму по поводу того, что в отношениях РФ и США может произойти какая-либо значимая разрядка.

По мнению собеседников Bloomberg, беспокойство Кремля вызывают противоречивые заявления Трампа. Так, в декабре прошлого года он сказал, что США должны "значительно" нарастить свой ядерный потенциал. В январе же Трамп заявил, что атомные арсеналы должны быть "очень серьезно" сокращены, и связал возможную оружейную сделку со снятием санкций с России.

Экс-глава нефтяной компании Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый Трампом на пост госсекретаря, заявил, что Россия представляет угрозу для США. А отставной генерал Джеймс Мэттис, занявший пост главы Пентагона, пошел еще дальше, включив Россию и ее попытки разрушить НАТО в список крупнейших угроз со времен Второй мировой войны.