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В разных городах мира сегодня проходят акции протеста "Марш женщин", которые посвящены протестам против нового президента США Дональда Трампа. Марш прошел также и в Риге.

Так, марш против президента Дональда Трампа, известного своими неоднозначными высказываниями в отношении женщин, мусульман и мексиканцев проходит сейчас в Вашингтоне. Ожидается, что вашингтонский "Марш женщин против Трампа" станет крупнейшим среди десятков, которые прошли в мире в субботу, начавшись с Сиднея и Токио. Символы марша - вязаные предметы одежды и розовый цвет.

Инаугурация Трампа прошла накануне, и в пятницу протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Нынешний марш многими рассматривается как "антиинаугурация", и ожидается, что он соберет больше людей, чем пришли чествовать вступление в должность нового президента. В ходе президентских выборов Вашингтон стал одним из городов, где подавляющее большинство избирателей поддержали Хиллари Клинтон - проигравшего Трампу кандидата от Демократической партии. Сама Клинтон на марш не пришла.

Марш открыла актриса и активист Америка Феррейра, заявив: "Президент - не Америка! Мы - Америка!"

Демонстранты выступают в поддержку прав женщин, сексуальных и национальных меньшинств, а также против насилия со стороны полицейских.

Публицист и правозащитница Глория Стайнем призвала всех зарегистрироваться в качестве мусульман, если правительство Трампа предложит подобную меру.

Тысячи протестующих вышли в столице Британии на "Марш женщин", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

На субботу в других городах Британии, в том числе Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Ланкастере и Ливерпуле также запланированы демонстрации в знак солидарности с акцией протеста в Вашингтоне. Протестующие в Лондоне прошли от американского посольства на Гросвенор-сквер до Трафальгарской площади.

Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом новой администрации США.

Участники также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты.

Среди плакатов, которые несут участники акции, - "Девочки просто хотят базовые права", "Сжигайте лифчики, а не мосты", а также множество баннеров с уничижительными высказываниями в адрес президента Трампа.

В пятницу вечером акция протеста против Дональда Трампа прошла у американского посольства в Лондоне.

К протестующим присоединилась певица и гражданская активистка Лили Аллен, а также местные политики-лейбористы и представители профсоюзов. Акции во время инаугурации Дональда Трампа также прошли в Эдинбурге, Глазго и Манчестере.

В Риге тоже состоялось шествие солидарности за права женщин.

В Риге участники мероприятия собрались около 11 часов около Полю гатве, а затем прошли по Вецриге к памятнику Свободы. На шествие за права женщин пришло примерно 200 человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу мероприятия Лолиту Томсоне.

По словам Томсоне, в целом мероприятие удалось. В шествии участвовали не только жители Латвии, но и иностранцы. Участники несли плакаты против дискриминации женщин, у некоторых были прикреплены значки и надеты розовые шапочки. Акция прошла спокойно, инцидентов зафиксировано не было.

В субботу по всему миру запланировано почти 700 "женских маршей". Акции уже прошли в Австралии, Новой Зеландии и Японии. Крупнейшая демонстрация пока была в австралийском Сиднее, где на марш собрались около трех тысяч человек с плакатами против президента Трампа.