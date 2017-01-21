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Англиканская епархия церкви графства Лестер создает монашескую общину "нового типа" в центре города Лестер. Возглавить ее по замыслу глав епархии должен сравнительно молодой настоятель, обладающий компьютерной грамотностью и навыком работы в соцсетях.

Объявление о вакансии можно увидеть в профильных журналах и на интернет-сайтах.

Настоятелю, которого выберут из рядов священников церкви, обещают зарплату в 25 тысяч фунтов в год, бесплатное жилье в специальном доме при общине и освобождение от местных налогов.

Взамен от главы прихода ожидают, что он сможет понять духовные нужды жителей крупного города и возможно привлечь монахов из их числа. В первую очередь, впрочем, настоятель должен быть настоящим священником. Как отмечают в объявлении, успешный кандидат должен обладать "духовной зрелостью, а также [...] прозорливым и преисполненным молитвы сердцем".

После кампании по секуляризации Англии, проведенной Генрихом VIII, от многих в прошлом грандиозных английских монастырей остались одни руины Представление публики о жизни монахов не слишком изменились со времен Средневековья, отчасти из-за проведенной Генрихом VIII кампании по секуляризации Англии, в рамках которой, согласно акту, принятому в 1536 году, ликвидации подлежали все монастыри с ежегодным доходом менее 200 фунтов стерлингов.

По словам служителя лестерской епархии священника Барри Хилла, работа новой городской общины будет очень далека от этих традиционных представлений.

"Люди здесь смогут отвлечься от современной жизни, ритм которой иногда бывает бешеным, чтобы избавиться от некоторых "тараканов в голове" и привнести в сердце любовь Господню", - рассказывает Барри Хилл о новой обители.

В рамках работы сообщество будет на время давать приют всем желающим в возрасте от 18 до 35 лет. Получившие такой приют будут вести жизнь, построенную на "молитве, учебе и служении", говорит Хилл.