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В Верховной раде зарегистрирован законопроект «О государственном языке», согласно которому предусматривается использование украинского языка на всей территории страны в большинстве сфер жизни. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен использоваться всеми органами государственной власти и местного самоуправления, дошкольными, школьными, внешкольными и высшими учебными заведениями.

Кроме того, согласно закону, украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в СМИ и в сфере обслуживания.