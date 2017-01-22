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В результате схода с рельсов поезда в Индии по меньшей мере 32 человека погибли и 54 получили ранения. Об этом сообщили местные власти, передает телеканал NDTV.

Инцидент произошел на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш. С рельсов сошли семь вагонов скорого поезда и локомотив. Всего в составе было 22 вагона. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Пострадавших доставили в две ближайшие больницы. Движение поездов на линии приостановлено, сообщает РИА Новости.

Причина инцидента пока неизвестна, однако агентство PTI со ссылкой на источники сообщает, что в компании "Индийские железные дороги" не исключают версию саботажа. В качестве довода собеседник агентства сослался на то, что в регионе, где произошел инцидент, действуют боевики-маоисты, кроме того приближается один из основных национальных праздников — День Республики. Также машинист поезда перед сходом состава с рельсов якобы слышал звук, похожий на хлопушку.

Семьям погибших и пострадавшим в результате аварии власти Индии намерены выплатить компенсацию.

Высокопоставленные чиновники, курирующие железную дорогу, проведут подробное расследование аварии и представят доклад в ближайшее время, сообщил представитель железнодорожной администрации Анил Саксена.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произошедшее является печальной трагедией. Он отметил, что министерство железных дорог Индии "очень внимательно" контролирует ситуацию и работает над обеспечением быстрого проведения поисково-спасательной операции.