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Церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января, посмотрели около 31 миллиона американцев. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.

Церемония инаугурации Трампа стала пятой по числу зрителей среди инаугураций американских президентов, начиная с 1969 года. Первое место в телерейтинге занимает церемония присяги 40-го главы государства Рональда Рейгана в 1981 году, ее посмотрели почти 42 миллиона человек.

На втором месте находится первая инаугурация Обамы в 2009 году (около 38 миллионов телезрителей), на третьем — присяга 39-го президента США Джимми Картера в 1977 году (более 34 миллионов человек). Далее следует церемония инаугурации 37-го американского лидера Ричарда Никсона в 1973 году – за ней наблюдали почти 33 миллиона человек.

При этом вторую инаугурационную речь экс-президента США Барака Обамы в 2013 году посмотрели примерно на десять миллионов зрителей меньше, чем присягу Трампа. Так, в 2013 году за инаугурацией Обамы следили около 20 с половиной миллионов зрителей.