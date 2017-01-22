Латвийцев при въезде в РФ хотят заставить сдавать отпечатки пальцев (+ОПРОС) (31)

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В мире | 22 января 2017 года, 11:33

МВД России работает над вопросом создания единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова в интервью телеканалу "Россия 24".

Это означает, что отпечатки пальцев при въезде в Россию придется сдавать и жителям Латвии (прим.Mixnews).

"Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", — сказала Кириллова.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД также сообщила, что на территории России находятся 2,5 млн граждан Украины.

Источник: Газета.ru
Комментарии 31
Ilona Bartula 5 часов назад
Не только латвийцев, а всех иностранцев. Заголовок надо писать нормальный
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Крик 5 часов назад
Да, это нормально, ну не с ног же, а с пальцев во многих странах уже снимают и давно.
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Andreis Ekerts4 часа назад
Мы на паспорт отпечатки даем и ничего страшного. (если конечно нет криминального душка)
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