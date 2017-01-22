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МВД России работает над вопросом создания единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова в интервью телеканалу "Россия 24".

Это означает, что отпечатки пальцев при въезде в Россию придется сдавать и латвийским подданным (прим.Mixnews).

"Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", — сказала Кириллова.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД также сообщила, что на территории России находятся 2,5 млн граждан Украины.