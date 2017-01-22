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В Великобритании неудачей закончилось первое за четыре года испытание ядерного оружия. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что запуск баллистической ракеты Trident II D5 без боезаряда был проведен в июне 2016 года и закончился провалом.

По данным издания, произошли неполадки в работе и ракета, выпущенная с британской подлодки недалеко от берегов штата Флорида, не выполнила поставленных задач.

Причем о неудачных испытаниях решили не сообщать общественности. Как сообщает Times, информация о том, какая именно неполадка в работе помешала успешному завершению испытаний, держится в секрете.

Тем временем Министерство обороны Великобритании утверждает, что полностью уверено в надежности британских стратегических ядерных сил, сообщает Русская служба BBC.

Как отмечает Times, министр обороны Великобритании Майкл Феллон будет вызван в Палату представителей для того, чтобы отчитаться об этом инциденте.

Теневой министр финансов Британии Джон Макдоннелл потребовал от правительства объяснений по поводу случившегося.

Когда ведущий BBC =попросил его прокомментировать неудачный пуск ракеты, Макдоннелл сказал: "Представители обеих сторон в спорах о "Трайденте" ожидали бы полного отчета в парламенте, но тот факт, что Тереза Мэй не сделала этого, вызывает сильное беспокойство. Я думаю, что по этому поводу обязательно должны быть заданы вопросы".

В октябре 2016 года стало известно, что Великобритания потратит на строительство подводных лодок нового поколения Trident 41 млрд фунтов (примерно $52 млрд), которые будут иметь ядерное вооружение.