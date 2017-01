В мире |

Выражение лица бывший первой леди США Мишель Обамы стало мемом в соцсетях - интернет-пользователи и СМИ обратили внимание на недовольный взгляд бывшей первой леди Америки в ходе инаугурации Дональда Трампа.

Речь идет сразу о нескольких моментах церемонии.

​"Боже мой, этот взгляд", — пишет в социальной сети Twitter журналист Джон Шиндлер.

Некоторые пользователи строили догадки относительно того, что конкретно стало причиной такого взгляда.

"Выражение такого раздражения на лице Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день. Даже год", — пишет пользователь Ава Ландис.

"Полагаю, она перестала гордиться своей страной", — иронизирует другой пользователь Джошуа Шарф.

"Самая красивая первая леди. Если ты не согласен, она выбьет. из тебя. всю дурь", — добавляет пользователь Кайл Бэкли.

Многие выразили поддержку бывшей первой леди, заявив, что чувствуют себя так же.

"Я понимаю тебя, Мишель", — написал журналист Йорген Камрат.

"Сегодня у нас всех лицо Мишель", — пишет пользователь Крис Адамс.

"Мне они тоже не нравятся, но тебе надо что-то сделать со своим лицом, Мишель", — шутит пользователь Тони Тон-младший.

Газета USA Today назвала "лучшим мемом инаугурации" презрительный взгляд Обамы в ситуациях, когда она находилась рядом с новой первой леди США Меланьей Трамп.

Так, в какой-то момент Трамп вручает Обаме подарок, который, судя по всему, не очень понравился супруге бывшего президента США.

"Тот момент, когда ты еще не открыл подарок, но уже знаешь, что там какой-то мусор", — шутит по этому поводу пользователь Ксавьер Бергин.

"Единственный хороший момент этой инаугурации — то, как Мишель смотрит в камеру взглядом Джима "Офиса" (популярный американский сериал — ред.) и как бы спрашивает "зачем она дала мне эту коробку?"", — отмечает пользователь jomny sun.

the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l — jomny sun (@jonnysun) 20 января 2017 г.

​"Мишель уже ищет мусорку", — предполагает пользователь Адам Зопф.

Другие моменты церемонии также не прошли мимо внимания интернет-пользователей.

"Весь день выражение лица Мишель Обамы как бы говорит: мне надоело натянуто улыбаться рядом с твоими коллегами по работе, Барак", — пишет пользователь Абрамем Линкольн.

Michelle expression all day is basically, "I'm done fake smiling around all your little work friends, Barack" pic.twitter.com/LsoDlrkrrb — Abrameme Lincoln (@AllegedlyQ) 20 января 2017 г.

​"Сегодня американцы узнали, что изобразить невозмутимость Мишель Обама не может ", — указывает пользователь Дженнифер Стенйхауэр.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп официально вступил в должность в пятницу, 20 января.