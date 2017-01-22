Хакеры взломали Twitter BBC и сообщили о ранении Трампа (1)
Хакеры в субботу, 21 января, взломали Twitter-аккаунт подразделения британской корпорации BBC в Нортгемптоне (BBC Northampton) и сообщили о ранении президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации, сообщает Deutsche Welle.
В сообщении утверждалось, что "президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку".
Вскоре после публикации пост был удален, однако целый ряд пользователей успел его ретвитнуть.
Позднее в Twitter корпорации появилось сообщение о ложном характере размещенной информации: "Приносим свои извинения всем, кто увидел необычный твит на нашем аккаунте этим утром. По всей видимости, нас взломали. Сейчас мы устанавливаем, каким образом".
@BBCNorthampton I call Bullshit pic.twitter.com/8gyGffk5Jl— American Man (@RScarberry3) 21 января 2017 г.
Представитель медиакомпании уточнил, что принимаются меры, чтобы избежать повторения подобной ситуации.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.