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Хакеры в субботу, 21 января, взломали Twitter-аккаунт подразделения британской корпорации BBC в Нортгемптоне (BBC Northampton) и сообщили о ранении президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации, сообщает Deutsche Welle.

В сообщении утверждалось, что "президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку".

Вскоре после публикации пост был удален, однако целый ряд пользователей успел его ретвитнуть.

Позднее в Twitter корпорации появилось сообщение о ложном характере размещенной информации: "Приносим свои извинения всем, кто увидел необычный твит на нашем аккаунте этим утром. По всей видимости, нас взломали. Сейчас мы устанавливаем, каким образом".

Представитель медиакомпании уточнил, что принимаются меры, чтобы избежать повторения подобной ситуации.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США 20 января. Церемония инаугурации 45-го главы Белого дома сопровождалась массовыми протестами.