Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России" (1)

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В мире | 22 января 2017 года, 15:05

Действующий председатель "Единой России", глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.

С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. В воскресенье, 22 января в ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.

Голосование было открытым и безальтернативным, передает корреспондент "Интерфакса".

Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет "Единой России". Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 1
Крик1 час назад
Вот кого надо гнать в шею - либеральный угодник. Всё что не делал, народ прогибался всё ниже. Только за свой дебильный закон о переименовании милиции в полицию его уже можно запинать кедами, закон о десталинизации, отказ заблокировать резолюцию по Сирии, что дало преступному блоку начать интервенцию в эту страну ну и поддержка санкций против Ирана, отмена зимнего времени, закон о соотечественниках - сократившее число признаваемых государством соотечественников до минимума, замена аналоговых лампочек - на "экономичные" , которые по сути своей убивают ваше зрение отделяя со временем сетчатку глаза, либерализация уголовного закона и т,д.
Реальный паразит на шее у Российского народа.
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