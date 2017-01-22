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Действующий председатель "Единой России", глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.

С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. В воскресенье, 22 января в ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.

Голосование было открытым и безальтернативным, передает корреспондент "Интерфакса".

Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет "Единой России". Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.