Дмитрий Медведев переизбран председателем "Единой России" (1)
В мире | 22 января 2017 года, 15:05
Действующий председатель "Единой России", глава российского правительства Дмитрий Медведев переизбран на пост председателя партии.
С инициативой его выдвижения выступил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. В воскресенье, 22 января в ходе XVI съезда партии Грызлов был переизбран на пост председателя Высшего совета ЕР.
Голосование было открытым и безальтернативным, передает корреспондент "Интерфакса".
Также решением съезда спикер Госдумы Вячеслав Володин вошел в Высший совет "Единой России". Бывший спикер Думы, нынешний глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин остался в составе обновленного Высшего совета.
Источник: www.interfax.ru
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