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Певица Мадонна во время выступления на "Марше женщин" в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес президента США Дональда Трампа и заявила, что думала о взрыве Белого дома. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Обращаясь к присутствующим на митинге, на который пришло около 500 тысяч человек, Мадонна начала высказывать замечания, которые были адресованы Трампу. Она заявила, что наступил "новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди".

"Для наших недоброжелателей, которые настаивают на том, что этот марш никогда и ни к чему не приведет. Пошли вы", — сказала она и повторила нецензурное слово еще раз.

Также она добавила, что "думала о взрыве" Белого дома.

"Да, я очень много думала о взрыве Белого дома", — сказала Мадонна.

Выступление транслировали телеканалы C-SPAN, CNN и MSNBC. После слов Мадонны они прекратили трансляцию.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в декабре 2016 года Мадонна раскритиковала Трампа при помощи песни Бритни Спирс. Во время выступления Мадонны с песней Спирс Toxic (ядовитый, пагубный, вредоносный) на сцену были спроецированы фотографии Трампа с носом сказочного персонажа Пиноккио, а также некоторые, пропагандирующие расизм высказывания избранного президента.