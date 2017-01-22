Медведев призвал не надеяться на отмену санкций (+ОПРОС) (17)

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В мире | 22 января 2017 года, 18:34

России не стоит рассчитывать на скорую отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде "Единой России".

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных", — сказал Медведев.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие политики, бизнесмены и эксперты заговорили о возможности смягчения или даже отмены американских санкций в отношении России уже в этом году.

Особенно оживленно дискуссия о возможном потеплении отношений Вашингтона и Москвы развернулась на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где российская делегация провела целый ряд встреч с инвесторами и политиками из США.

Вместе с тем первый вице-премьер России Игорь Шувалов, выступая на сессии "Россия в мире", дал сдержанную оценку в отношении перспектив снятия санкций.

Источник: РИА Новости
Комментарии 17
R-1242 часа назад
а зачем отменять??? Такая Держава должна сама себя кормить.А шафки пусть в очереди стоят .........на бездонный рынок.Магниты возят и возят фрукты из Сербии.Колоннами.И правильно- сербы наши братья.А нацисты пусть поют и пляшут- им и так хорошо.
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Крик49 минут назад
Не надо ему туда, кто то должен и здесь с тыльной стороны Нетто обслуживаться у контейнеров.
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Лёлик59 минут назад
Ты когда у них последний раз в магазине был , так вот не квакай , продукция аналогичная РИМИ и местами круче...
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