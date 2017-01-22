В Польше грузовик армии США рассыпал танковые снаряды (6)

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В мире | 22 января 2017 года, 19:07

Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП в Любуском воеводстве на западе Польши, в результате чего из транспортного средства высыпались танковые снаряды, передает TVN24.

"Согласно предварительным результатам проверки, автомобиль попал в занос, водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством. Из грузовика высыпались танковые снаряды", - заявила представитель городской полиции.

По ее словам, вокруг места ДТП была организована двухсотметровая зона безопасности. Угрозы взрыва снарядов нет.

Один пострадавший в результате инцидента был госпитализирован.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
ПЛ2 часа назад
Вот так они везде воюют,- безбашенные тупые вояки. Это армия беспредельщиков от которых вся Европа скоро завоет.
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sas2 часа назад
Польша хотела армию США - получите, это только начало!
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veiksmes stasts2 часа назад
Опять Путина рука!
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