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Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП в Любуском воеводстве на западе Польши, в результате чего из транспортного средства высыпались танковые снаряды, передает TVN24.

"Согласно предварительным результатам проверки, автомобиль попал в занос, водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством. Из грузовика высыпались танковые снаряды", - заявила представитель городской полиции.

По ее словам, вокруг места ДТП была организована двухсотметровая зона безопасности. Угрозы взрыва снарядов нет.

Один пострадавший в результате инцидента был госпитализирован.