В Польше грузовик армии США рассыпал танковые снаряды (6)
В мире | 22 января 2017 года, 19:07
Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП в Любуском воеводстве на западе Польши, в результате чего из транспортного средства высыпались танковые снаряды, передает TVN24.
"Согласно предварительным результатам проверки, автомобиль попал в занос, водитель грузовика потерял контроль над транспортным средством. Из грузовика высыпались танковые снаряды", - заявила представитель городской полиции.
По ее словам, вокруг места ДТП была организована двухсотметровая зона безопасности. Угрозы взрыва снарядов нет.
Один пострадавший в результате инцидента был госпитализирован.
Источник: Газета.ru
Вот так они везде воюют,- безбашенные тупые вояки. Это армия беспредельщиков от которых вся Европа скоро завоет.
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Польша хотела армию США - получите, это только начало!
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Опять Путина рука!
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