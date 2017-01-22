Автокатастрофа в Италии: спасавший детей учитель потерял сына и дочь (5)

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В мире | 22 января 2017 года, 20:11

Дети учителя, спасшего множество учеников из горящего автобуса на севере Италии, погибли в огне, сообщили венгерские власти.

Жертвами автокатастрофы, произошедшей вечером в пятницу, 20 января на трассе А4 у города Верона, стали 16 человек, еще 7 находятся в больнице. Автобус возвращался в Будапешт из Франции, в нем ехали учащиеся венгерского лицея имени Пала Синьеи-Мерше.

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Дьердь Виг сопровождал детей в поездке. После того, как автобус сошел автотрассы, врезался в придорожный столб и загорелся, Вигу удалось вытащить из него многих детей, при этом сам учитель получил серьезные ожоги.

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Однако его 30-летний сын и 18-летняя дочь, которые также находились среди пассажиров автобуса, погибли, сообщила генеральный консул Венгрии в Милане Юдит Тимаффи.

Одной из возможных причин автокатастрофы называют плохое самочувствие водителя.

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Источник: BBC Russian
Комментарии 5
ПЛ23 минуты назад
Жаль человека, пусть земля его детишкам будет пухом и царство им небесное. Для меня он герой , с таких людей надо брать пример. Очень сожалею.
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Тамара Ковалева25 минут назад
Ужас,какое горе.
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Natalija Dubčaka1 час назад
Господи бедный человек.
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