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Группа турецких пенсионеров отправилась кататься на тазиках с заснеженной горки в турецкой провинции Эрзурум.

В ролике на YouTube видно, как пожилые мужчины смеются и кричат, съезжая с горки. К ногам двоих из них друзья помоложе привязали веревки, чтобы тянуть вниз по склону.

Daily Mail отмечает, что пенсионеры увидели по телевизору, как женщины катаются на тазиках на территории расположенного неподалеку горнолыжного курорта Паландокен, и решили сделать что-то подобное.

"Если кучка женщин может кататься в Паландокене, почему мы не можем сделать то же самое в своей деревне?", — заявил один из мужчин Кафер Сонмез, добавив, что в следующем году он и его друзья готовы посоревноваться с ними на территории горнолыжного курорта.