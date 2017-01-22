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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не побоится отреагировать на реплики президента США Дональда Трампа, если посчитает их неприемлемыми, особенно когда речь зайдет о правах женщин. Об этом она заявила в интервью BBC.

Тереза Мэй встретится с Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 января. Она станет первым мировым лидером, с которым новый лидер США встретится после инаугурации, прошедшей 20 января.

Британский премьер отметила, что хотела бы развивать особые отношения между Лондоном и Вашингтоном, которые имеют общие интересы в таких сферах, как торговля, безопасность и оборона.

"Он уже сказал мне, что хотел бы видеть отношения между Великобританией и США прочными и нацеленными на будущее", - сказала Тереза Мэй.

Британский лидер настаивает на том, что Трамп заинтересован в скорых переговорах по поводу соглашения о свободной торговле, несмотря на заявленную им стратегию "Америка прежде всего", которая привела к сомнению в его решимости заключить такой договор с Лондоном.

Она также утверждает, что новый лидер США по-прежнему привержен НАТО, несмотря на его неоднократную критику в адрес альянса, обеспокоенного действиями России в отношении Украины.

Мэй также подчеркнула, что всегда защищала права женщин, и тому есть много примеров.

"Я уже ясно давала понять, что некоторые из заявлений Дональда Трампа о женщинах неприемлемы. За некоторые из них он сам приносил извинения", - сказала Тереза Мэй.

"Когда я сяду напротив Трампа, главным будет тот факт, что перед ним - женщина-премьер. Если он скажет что-то, что я считаю неприемлемым, я не побоюсь сказать об этом Дональду Трампу", - добавила Тереза Мэй.

Как уже сообщалось, в субботу сотни тысяч людей в Вашингтоне вышли на "Марш женщин", который стал кульминацией международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

В знак солидарности с маршем в Вашингтоне акции протеста прошли в сотнях городов, в том числе в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне.