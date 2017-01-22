Мощный торнадо в Джорджии унес жизни 11 человек
В мире | 22 января 2017 года, 20:06
11 человек погибли, 23 ранены при торнадо в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Хоуден.
По словам Хоуден, люди погибли в трех округах центральной части штата.
Подробностей о происшествии пока нет.
Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в штате Миссисипи стали четыре человека. Все они проживали в городе Хаттисберг, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным телеканала, еще четверо жителей штата Миссисипи пострадали, стихия разрушила по меньшей мере 20 домов.
Источник: РИА Новости