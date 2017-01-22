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11 человек погибли, 23 ранены при торнадо в американском штате Джорджия, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Хоуден.

По словам Хоуден, люди погибли в трех округах центральной части штата.

Подробностей о происшествии пока нет.

Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в штате Миссисипи стали четыре человека. Все они проживали в городе Хаттисберг, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным телеканала, еще четверо жителей штата Миссисипи пострадали, стихия разрушила по меньшей мере 20 домов.