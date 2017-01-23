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В городе Новокубанске Краснодарского края из автомата Калашникова была застрелена 21-летняя девушка, сообщает информационный портал Армавир.ру.

Инцидент произошел 20 января в районе железнодорожной станции Новокубанск. Девушка скончалась на месте от выстрела в голову. Как выяснилось, в нее стрелял ее собственный молодой человек — позже он явился с повинной в полицией.

«Он сам пришел и сдался в отделение полиции», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Также сообщается, что Следственный комитет РФ возбудил дело по статье «Убийство». По предварительным данным, причиной убийства стал бытовой конфликт.

«Трагедия разыгралась в одной из квартир многоэтажного дома вечером 20 января, — сообщил источник в силовых органах Краснодарского края. — Удалось установить личность подозреваемого в преступлении — это 27-летний местный житель».

На данный момент российские правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего убийства, в том числе — откуда у парня оказался автомат.