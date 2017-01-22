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Сотрудников и посетителей торгового центра "Европейский" в Москве эвакуируют из-за сообщения о бомбе, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"После анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве проводится эвакуация сотрудников и посетителей ТЦ "Европейский" на площади Киевского Вокзала", — сказал он.

Для проверки полученного сообщения в торговый центр прибыли экстренные службы.