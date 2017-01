В мире |

В сети обсуждают снимок с прошедшего 22 января женского марша против Трампа, на котором за спиной актрисы Кристен Стюарт стоит человек, поразительно похожий на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вероятно, пользователи сети разглядели сходство участника марша с Лукашенко благодаря его усам.

На снимке также видно, что «клон Лукашенко» стоит среди группы людей, выступающих за планирование семьи. Мужчина в знак солидарности с протестующими надел розовую шапку.

В комментариях под фотографией пользователи Twitter иронизируют, что фейковый Лукашенко, вероятно, привлек больше внимание, нежели Кристен Стюарт, и возмущаются, что главный герой снимка неоправданно попал на второй план.

срочно запилите в фш лукашенко в майке this is what a feminist looks like