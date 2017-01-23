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В сети обсуждают снимок с прошедшего 22 января женского марша против Трампа, на котором за спиной актрисы Кристен Стюарт стоит человек, поразительно похожий на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вероятно, пользователи сети разглядели сходство участника марша с Лукашенко благодаря его усам.

На снимке также видно, что «клон Лукашенко» стоит среди группы людей, выступающих за планирование семьи. Мужчина в знак солидарности с протестующими надел розовую шапку.

Вроде обычное фото, Кристен на митинге против Трампа, но...

Что

Там

Делает

Лукашенко?! pic.twitter.com/wudXYymBAu — Панда (@olya_white) January 22, 2017

В комментариях под фотографией пользователи Twitter иронизируют, что фейковый Лукашенко, вероятно, привлек больше внимание, нежели Кристен Стюарт, и возмущаются, что главный герой снимка неоправданно попал на второй план.

Мне кажется или перед Лукашенко стоит Стюарт? pic.twitter.com/yaBatalY9y — Anna (@dorwdo) January 22, 2017

срочно запилите в фш лукашенко в майке this is what a feminist looks like — джейк джи(нглбеллс) (@wallesins) January 22, 2017

В субботу, 21 января, в Нью-Йорке прошел митинг в знак протеста против нового президента США Дональда Трампа. В акции приняли участие около 600 тысяч человек.

Шествие в Нью-Йорке стало частью большой протестной акции, так называемого женского марша. Он приурочен к первому дню президентства Трампа.

Дональд Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США 20 января 2017 года.

Фото: соцсети