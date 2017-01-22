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Президент США Дональд Трамп раскритиковал журнал Time за то, что издание распространило недостоверные сведения о том, что бюст Мартина Лютера Кинга якобы был удален из Овального кабинета. Об этом он заявил во время выступления перед сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает The Hill.

«Они сказали, что Дональд Трамп снял бюст — статую Мартина Лютера Кинга, но он был там. И там был оператор, который стоял перед ним», — сказал Трамп.

Он возмутился, что репортер журнала Зик Миллер написал, что Трамп убрал этот бюст. Трамп также задался вопросом, было ли в журнале опровержение данной информации?

«Я бы никогда этого не сделал, потому что я испытываю огромное уважению к доктору Мартину Лютеру Кингу», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля.