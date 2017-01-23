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Пользователи соцсетей сейчас активно обсуждают выпуск передачи "Пока все дома", показанный на "Первом канале" 22 января 2017 года, где телеведущий Тимур Кизяков пришел в гости к певцу Стасу Михайлову.

Блогеров поразило невероятно роскошное убранство особняка звезды. При этом Стас Михайлов с женой и детьми принимал Тимура Кизякова в огромном обеденном зале с мраморным столом, выдав телеведущему одноразовые белые тапочки.

Телеведущий Кизяков (в белых тапках) в гостях у певца Стаса Михайлова pic.twitter.com/AKr2HqQOT5 — Рустем Адагамов (@adagamov) January 22, 2017

Некоторые пользователи тут же принялись шутить, что секрет успеха певца заключается в популярности его творчества, а другие указали на патриотизм Михайлова, который по ходу передачи несколько раз подчеркнул, что любит Россию, а у его дочерей "нет другого предназначения", кроме как "вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать".

Жена Стаса Михайлова рассказывает, что их дочь большая патриотка и фанатка Путина, хотя гражданка Британии и в Лондоне живет. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) January 22, 2017

В конце программы певец подарил Кизякову икону и дорожную Библию. В ответ тот пожелал семье столько детей, сколько сможет позволить здоровье.

Также юзеры много обсуждали вычурное богатство дома Михайлова, решив в итоге, что все дело в отсутствии вкуса.

Однако некоторым понравился особняк.

Отметим, что пять лет назад "Пока все дома" уже снимали в гостях у Стаса Михайлова, но тогда все выглядело гораздо скромнее.

Судя по публикациям дочери Стаса Михайлова Иванны, съемки проекта прошли около двух месяцев назад.

A photo posted by ИВАНКА (@ivannamikhaylova) on Dec 3, 2016 at 8:51am PST

Напомним, в августе прошлого года организатор концерта Стаса Михайлова в Керчи упрекнул артиста в жадности.

По словам бизнесмена певец якобы потратил 500 тысяч рублей на аренду личного вертолета, на котором добирался до места проведения шоу.

«Здесь люди получают по восемь тысяч пенсию, а он получает за один выход полтора миллиона — и ему мало», — подытожил он.

Директор Михайлова в ответ обвинил организаторов концерта в растрате средств и продаже поддельных билетов.