В мире |

Отказ китайских властей от политики "одна семья - один ребенок" позволил КНР поставить рекорд рождаемости. В 2016 году в Китае родилось 18,46 млн человек, что стало самым высоким показателем за весь XXI век. По другим статистическим данным, рождаемость в КНР за прошлый год составила 17,86 млн человек.

О том, что в 2016 году в Китае родились 18,46 млн человек, заявил накануне во время пресс-конференции в Пекине представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения (NHFPC) Ян Вэньчжуан, сообщает The Global Times.

"В то время как общее число женщин детородного возраста сократилось на 5 млн, рождаемость значительно повысилась, показывая, что корректирование политики в области планирования семьи было чрезвычайно своевременным и очень эффективным", - пояснил сотрудник ведомства.

Таким образом, по сравнению с 2015 годом рождаемость в Китае повысилась на 11,5%, отметил Вэньчжуан. Количество не первых детей в семье составляет более 45% от общего числа новорожденных.

По словам представителя ведомства, ожидается, что в 2016-2020 годах число женщин детородного возраста будет сокращаться примерно на 5 млн в год, передает Reuters. При этом Китай рассчитывает сохранить рождаемость на уровне в 17-20 млн человек в год.

При этом в пятницу, 20 января, Государственное статистическое управление Китая (NBS) сообщило, что в прошлом году в стране родилось 17,86 млн детей, передавал "Интерфакс". Скончалось за этот же период 9,77 млн человек. Численность населения Китайской Народной Республики достигла в 2016 году 1 млрд 382 млн человек, увеличившись за год на 8,09 млн.

Количество людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составляет 907,47 млн, а число граждан пенсионного возраста (60 лет и выше) - 230,96 млн, то есть 16,7% от общей численности населения.

Кроме того, мужское население страны насчитывает 708,15 млн, женское - 674,56 млн. Таким образом, на 104,98 мужчины приходится 100 женщин. Китайские специалисты обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут жениться.

Расхождение в цифрах объясняется использованием различных статистических методов, отмечает BBC. Результаты Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения основываются на данных свидетельств о рождении в больницах, в то время как подсчеты Государственного статистического управления были сделаны в ходе опроса по выборке.

При этом ранее эксперты предупреждали, что перенаселение Китая может сказаться на России. Это касается Восточной Сибири, куда последние годы активно переезжают жители Поднебесной. Как говорил профессор Латвийского университета, востоковед Леон Тайванс в мае 2014 года, из-за присоединения Крыма к России "крымский сценарий" может повториться в самой РФ через несколько десятилетий. Только в качестве "притесняемых" выступят китайцы в Восточной Сибири: "Они тоже будут говорить о большинстве населения".

Политика "одна семья - один ребенок" была введена в Китае 1979 году и действовала на протяжении многих лет. Китай был вынужден законодательно ограничить размер семьи в 1970-х годах, когда стало очевидно, что огромному количеству жителей государства не хватает ресурсов. За некоторыми исключениями семьям разрешалось иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения этого правила родители облагались большим штрафом, а также подвергались другим серьезным взысканиям, вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов Коммунистической партии Китая (КПК).