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Президент США Дональд Трамп намерен сосредоточиться на политике и провести насыщенный первый рабочий понедельник после инаугурационных торжеств в выходные, пишет Time.

В частности Трамп планирует провести встречу с лидерами обеих партий, чтобы обсудить повестку дня. Издание отмечает, что во время первой официальной рабочей недели в Белом доме Трамп сосредоточится на реализации своих предвыборных обещаний.

По данным издания, среди запланированных мероприятий стоит утренняя встреча с представителями бизнеса, сессия с лидерами профсоюзов и рабочих организаций во второй половине дня и прием для членов конгресса.

Трамп также проведет свою первую встречу в качестве президента со спикером палаты представителей США Полом Райаном.

Ранее сообщалось, что Трамп и президент Мексики Пенья Ньето договорились о встрече.