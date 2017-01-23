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Группа ведущих юристов Манхэттена, специализирующихся на конституционном праве и нормах этики, подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за денежных переводов его компаниям от правительств других государств, сообщает Reuters.

Специалисты обвиняют американского лидера в нарушении конституции США. Иск подан в федеральный суд Манхэттена. Истцы заявляют, что статья конституции о «вознаграждении» запрещает такие платежи.

Ранее сообщалось о том, что американка Саммер Зервос подала в нью-йоркский суд иск о защите чести и достоинства против Трампа, обвинив его в сексуальных домогательствах.