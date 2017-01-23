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Шесть российских легкоатлетов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах под нейтральным флагом. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова. Ее слова в понедельник, 23 января, приводит «Р-Спорт».

«Индивидуальные заявки в IAAF через ВФЛА подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Илья Мудров, Ольга Муллина, Кристина Сивкова и Екатерина Ивонина», — сказала Трущенкова.

В субботу Олимпийский комитет России одобрил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом.

Илья Мудров и Ольга Муллина — прыгуны с шестом. Екатерина Строкова — победительница чемпионата Европы-2015 в метании диска. Ирина Тарасова — серебряный призер чемпионата Европы-2012 в толкании ядра. Кристина Сивкова — спринтер, бронзовый призер чемпионата Европы-2014. Екатерина Ивонина — легкоатлетка, специализирующаяся на стипль-чезе, победительница молодежного чемпионата Европы 2013 года.

18 января стало известно, что Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в IAAF для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

В конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Об этом же IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.

На данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована, из-за чего российским легкоатлетам запрещено выступать на международных соревнованиях.