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В Швеции трое мужчин были арестованы по подозрению в изнасиловании жительницы города Уппсала. Вся сцена транслировалась в прямой эфир через Facebook.

Рано утром в полицию Уппсалы позвонила женщина, сказав, что видела массовое изнасилование в прямой трансляции в закрытой группе в Facebook.

По ее словам, под конец один из мужчин рассмеялся и сказал женщине: "Тебя изнасиловали".

Полиция подтвердила, что ее сотрудники обнаружили эту запись в Facebook, и что ее видели многие.

Насколько известно, в этой закрытой группе в Facebook состоит несколько десятков тысяч человек.

Полиция также сообщает, что в одной из квартир в Уппсале были обнаружены трое мужчин, в возрасте от 19 до 25 лет, и одна женщина. Женщина, как сообщает шведская пресса, была почти без сознания.

Мужчины были немедленно арестованы. Шведская полиция не разглашает на данном этапе их гражданство и происхождение.

Полицию вызвала Йозефин Лундгрен. В интервью шведскому таблоиду Expressen она сказала, что видела, как один из мужчин срывает с женщины одежду и ложится на нее.

По ее словам, у одного из мужчин был пистолет.

Facebook Live указывает, сколько человек одновременно просматривают трансляцию. Йозефин Лундгрен говорит, что сцену изнасилования смотрели не менее 60 человек. По другим данным, наблюдавших за процессом было не менее двухсот.

"Трое против одной, хахаха", - написал один из смотрящих в разделе комментариев.

Еще один свидетель сказал шведской прессе, что видел вторую видеозапись, в которой та же женщина говорит, что ее никто не насиловал, но в прессе идут дебаты, не вынудил ли ее это кто-то сказать.

Как сообщает шведский государственный телеканал SVT, на момент, когда в квартиру прибыла полиция, мужчины уже снимали второе видео.

Преступления в прямом эфире

Facebook стал предоставлять возможность прямой трансляции к концу 2015 года.

Эта функция сейчас часто используется новостными организациями для передачи прямо с места событий. Facebook Live используют для общения между собой друзья и знакомые - просто потому, что могут, а также те, кто хочет поделиться увиденным с широкой аудиторией в реальном времени.

Но при помощи этой же функции в интернете появились записи преступлений и актов насилия.

В начале января четырем людям в Чикаго были предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти, после того как в Facebook появилась прямая трансляция того, как они издеваются над душевнобольным человеком.

В июне 2016 года Антонио Перкинс, также из Чикаго, был застрелен во время прямой трансляции в Facebook.

В Facebook Live также транслировались моменты сразу после того, как в июле 2016 года полицейский застрелил человека в городе Сент-Пол в штате Миннесота.

После этого компания объявила, что будет рассматривать прямые трансляции также, как и любой другой контент.

По словам представителей Facebook, контент не будет удаляться лишь потому, что он содержит сцены насилия, а только в тех случаях, если передача используется для издевательств над жертвой или же для пропаганды насилия.

Facebook заявляет, что о сомнительном контенте следует сообщать специальной, круглосуточно работающей команде, которая может прервать прямую трансляцию, если решит, что ее содержание противоречит редакционным правилам компании.

Однако пользователи говорят, что трансляция издевательств в Чикаго длилась целых полчаса, и что тысячи человек ее видели, до того, как администрация Facebook остановила трансляцию.