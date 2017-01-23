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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Трамп обещал сделать это еще во время своей избирательной кампании. Таким образом новый президент начал менять торговую политику США.

Ранее Трамп заявлял, что ТТП представляет собой потенциальную катастрофу для США.

По его словам, для США будет выгоднее заключать двухсторонние торговые соглашения, которые и должны прийти на смену ТТП.

Такие соглашения, по мнению Трампа, позволят вернуть в США промышленность и рабочие места.

В понедельник Дональд Трамп обещал серьезно снизить налоги и упростить регулирование для компаний, которые сохранят в США рабочие места. Этому предшествовала встреча с представителями крупных промышленных компаний.

Тем же компаниям, которые все-таки выведут промышленное производство из США, Трамп обещал "очень большие налоги на границе".

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - торговый пакт, который в феврале 2016 года подписали 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Участниками соглашения помимо США стали Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Мексика, Перу, Чили, Малайзия, Бруней, Сингапур и Вьетнам. На страны, входящие в торговый союз, приходится 40% всей мировой экономики.

Участники сделки считали, что она поможет укрепить экономические связи в регионе. Пакт предполагал сокращение торговых тарифов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его сторонником был бывший президент США Барак Обама.

Трамп, как ожидают журналисты и эксперты, начнет пересмотр и Североамериканского соглашения о свободной торговле, которое заключили между собой США, Канада и Мексика.

Этот проект, переговоры по которому начались еще в 2008 году и принципиальная договоренность по которому была достигнута в октябре прошлого года, стал одним из главных пунктов президентской повестки администрации главы США Барака Обамы.

"Когда более 95% потенциальных потребителей нашей продукции живут за границами США, мы не можем позволить странам вроде Китая определять правила мировой экономики. Эти правила должны написать мы, открывая американским товарам новые рынки", - говорил Барак Обама 5 октября 2015 года.

Предполагалось, что в рамках Транстихоокеанского партнерства будет создана зона свободной торговли.