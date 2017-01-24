CNN: Трамп добровольно ушел с постов в более 400 компаниях
В мире | 24 января 2017 года, 09:03
Президент США Дональд Трамп в добровольном порядке ушел с постов в более 400 компаниях, передает CNN со ссылкой на документ Trump Organization.
«Я, Дональд Дж. Трамп, настоящим отказываюсь от всех полномочий и позиций в данных компаниях», — говорится в документе.
Уточняется, что 19-страничный документ с перечнем организаций Трамп подписал накануне инаугурации 19 января.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
Источник: Газета.ru