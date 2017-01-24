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Президент США Дональд Трамп в добровольном порядке ушел с постов в более 400 компаниях, передает CNN со ссылкой на документ Trump Organization.

«Я, Дональд Дж. Трамп, настоящим отказываюсь от всех полномочий и позиций в данных компаниях», — говорится в документе.

Уточняется, что 19-страничный документ с перечнем организаций Трамп подписал накануне инаугурации 19 января.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).