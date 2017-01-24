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Член переходной команды президента США Дональда Трампа и бывший спикер палаты представителей, республиканец Ньют Гингрич назвал поведение певицы Мадонны на недавнем митинге в Нью-Йорке "левым фашизмом".

По его мнению, известную американскую певицу следует арестовать после ее заявлений о "взрыве Белого дома".

"Это новый левый фашизм. Она – это его часть, я думаю, мы должны готовиться себя защищать… ее (Мадонну - прим.) нужно арестовать", — сказал Гингрич в эфире Fox News. Его слова приводит РИА Новости.

Как уже сообщалось, поп-дива во время своего выступления на массовой акции протеста в Вашингтоне дважды нецензурно высказалась в адрес Трампа. При этом она заявила, что "очень зла и много думала о том, чтобы взорвать Белый дом".

"Но я знаю, это ничего не изменит", — сказала Мадонна.

Позднее звезда заявила в соцсетях, что заявление было "метафорой", а она не склонна к проявлению насилия.